Все ближе к КНДР: россия покупает у Ким Чен Ина артиллерийские снаряды и ракеты

Страна-агрессор покупает артиллерийские снаряды и ракеты в Северной Корее. По данным американской разведки, их количество достигает миллионов.

Это свидетельствует о том, что глобальные санкции серьезно ограничили цепочки поставок оружия в россию. Такие условия заставили москву обратиться за военной помощью к государствам-изгоям.

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Россия покупает артиллерийские снаряды и ракеты в Северной Корее

Согласно недавно рассекреченным данным американской разведки, россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет в Северной Корее,

– говорится в сообщении.

Известно, что недавно россия получила первые поставки беспилотников иранского производства. Представители правительства США заявили, что решение кремля обратиться к Ирану, а теперь и к Северной Корее, является признаком того, что санкции и экспортный контроль мешают москве получать оружие для своей армии.

Кремль захочет приобрести еще

США предоставили мало деталей о точном вооружении, времени или размере партии, и пока нет возможности независимо проверить продажу. Официальный представитель США сказал, что ракеты малой дальности и артиллерийские снаряды – это только начало. Россия попытается приобрести дополнительное северокорейское оборудование.

"Кремль должен быть встревожен тем, что ему вообще приходится что-либо покупать у Северной Кореи", – сказал глава российской группы в Институте изучения войны Мейсон Кларк.

С россией никто не хочет сотрудничать, потому она опускается до уровня КНДР

С начала полномасштабного вторжения все цивилизованные страны прекратили сотрудничество с Россией. На это повлияли пакеты санкций Евросоюза. Поэтому страна-агрессорка обратилась за помощью к таким же изгоям – Северной Корее и Ирану.

Эти страны тоже в значительной степени отрезаны от международной торговли из-за американских и международных санкций. Россия уверенными шагами опускается до их уровня.

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