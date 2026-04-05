Россия получает дополнительные деньги благодаря войне в Иране, – Зеленский
- Украинский президент заявил, что Кремль выигрывает от войны на Ближнем Востоке из-за роста цен на нефть.
- На ситуацию повлияло также временное ослабление санкций США.
Война на Ближнем Востоке вызвала обострение экономической ситуации во всем мире. Владимир Зеленский утверждает, что Россия получает от этого выгоду, в частности, учитывая ослабление американских санкций на российскую нефть.
Об этом президент Украины рассказал в Стамбуле во время интервью для Associated Press.
Как война в Иране играет на руку России?
Война в Иране, длящаяся уже шестую неделю, вызвала потрясения в мировой экономике и втянула большинство стран Ближнего Востока, усиливая дефицит ресурсов.
Рост цен на нефть из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива подыгрывает Москве, увеличивая доходы от нефти и усиливая способность России поддерживать войну.
Россия получает дополнительные деньги из-за этого, поэтому так, они получают выгоду,
– подчеркнул Зеленский.
Стоит напомнить, что США временно ослабили санкции на российскую нефть на 30 дней, позволив другим странам покупать уже находящиеся в море нефть и нефтепродукты.
Политолог Вадим Денисенко в комментарии для 24 канала объяснил, насколько это может усилить российский бюджет, учитывая, что около 90% экспорта российской нефти идет в Китай и Индию.
К слову, Ормузский пролив, блокируемый ныне Ираном в ответ на удары США, является стратегически важным объектом для транспортировки нефти.
Ормузский пролив – один из ключевых в транспортировке нефти / Инфографика 24 Канала
Какова роль Украины на Ближнем Востоке?
Киев активно отреагировал на войну в Иране. Среди государств Персидского залива существенно вырос интерес к украинским военным технологиям, эффективно противодействующим иранскому оружию, которое Тегеран поставляет России.
Ряд дипломатических визитов в страны Ближнего Востока недавно совершил и президент Зеленский. В частности, Катар заинтересован в длительном сотрудничестве с Украиной. Стороны уже подписали межправительственное соглашение сроком на 10 лет в сфере обороны, охватывающее развитие военно-промышленного комплекса, ПВО, кибербезопасности и совместные проекты.
На днях украинские специалисты вернулись с Ближнего Востока после оценки обороноспособности партнеров. Сотрудничество перешло на второй этап, предусматривающий десятилетние договоренности с соответствующим финансированием.
Авиаэксперт Анатолий Храпчинский отметил, что в настоящее время США не имеют значительного успеха на Ближнем Востоке, поскольку страны Персидского залива обращаются в Украину за помощью в защите воздушного пространства.