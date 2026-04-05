Россия получает дополнительные деньги благодаря войне в Иране, – Зеленский

Война на Ближнем Востоке вызвала обострение экономической ситуации во всем мире. Владимир Зеленский утверждает, что Россия получает от этого выгоду, в частности, учитывая ослабление американских санкций на российскую нефть.

Об этом президент Украины рассказал в Стамбуле во время интервью для Associated Press.

Читайте также Россия хочет продвинуться в Донецкой области, а ВСУ контратакуют на Харьковщине: обзор фронта от ISW

Как война в Иране играет на руку России?

Война в Иране, длящаяся уже шестую неделю, вызвала потрясения в мировой экономике и втянула большинство стран Ближнего Востока, усиливая дефицит ресурсов.

Рост цен на нефть из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива подыгрывает Москве, увеличивая доходы от нефти и усиливая способность России поддерживать войну.

Россия получает дополнительные деньги из-за этого, поэтому так, они получают выгоду,

– подчеркнул Зеленский.

Стоит напомнить, что США временно ослабили санкции на российскую нефть на 30 дней, позволив другим странам покупать уже находящиеся в море нефть и нефтепродукты.



Политолог Вадим Денисенко в комментарии для 24 канала объяснил, насколько это может усилить российский бюджет, учитывая, что около 90% экспорта российской нефти идет в Китай и Индию.

К слову, Ормузский пролив, блокируемый ныне Ираном в ответ на удары США, является стратегически важным объектом для транспортировки нефти.



Ормузский пролив – один из ключевых в транспортировке нефти / Инфографика 24 Канала

Какова роль Украины на Ближнем Востоке?