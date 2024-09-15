От КНДР уже не раз в Россию поступали артиллерийские снаряды. Командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш рассказал 24 Каналу, что это оружие не отличается особой точностью.

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Какую именно помощь оказывают России "союзники"

По словам военного, страна-агрессор получает ракеты, боеприпасы, технику, компоненты к FPV-дронам. Такая помощь является очень ощутимой и нужной для оккупантов.

"Но северокорейское вооружение некачественное. По опыту расскажу, что на позициях, где держит оборону наша бригада "Рубеж", мне приходилось выполнять задачи и видеть, что, например, прилетает два снаряда. Они прилетели на 10 – 20 метров, но ни один из них не разорвался", – рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная".

Вероятно, это как раз северокорейские боеприпасы, потому что в них есть процент неразрывов. Это очередное доказательство того, что союзники помогают России в огромном, сверхмощном количестве.

Есть ли наемники из других стран

Мужчины из бедных стран за деньги соглашаются воевать за Россию. Их количество остается неизменным. Известно, что на одном из направлений сейчас воюют непальцы.

Обычно, это бедный сегмент, который вообще не понимает куда он попал. Никто из них не разговаривает на русском. Их загнали на позицию, показали куда надо стрелять. Они просто копают или занимаются своими делами,

– отметил Андрей Отченаш.

В общем это абсолютно безыдейные люди, которые даже не представляли, насколько ужасно бывает на войне. Им пообещали много денег, но когда они попадают на фронт, то довольно быстро или умирают, или пытаются убежать с позиции. Кроме этого, хотят уволиться, но это им не удается.