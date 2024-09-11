Целью для ударов иранских баллистических ракет могут быть военные объекты, которые расположены на такой глубине от фронта. Такое мнение 24 Каналу озвучил главный редактор Defense Express Олег Катков.

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Что могут иранские ракеты

Олег Катков отметил, что о поставках иранских ракет россиянам говорят с октября 2022 года. Говорилось о предоставлении ракет Fateh-110 с дальностью от 300 километров и Zolfaghar с дальностью 700 километров.

Последние несколько недель есть информация, что Иран якобы передал в Россию ракеты типа Ababil с дальностью примерно 80 километров и Fateh-360, также известная как BM-120, с дальностью 100 – 120 километров. Например, ракета Fateh-360 может доставать до объектов, которые расположены на глубине сотни километров.

Это не про удары по, например, Киеву, Днепру, Львову или Житомиру. Это про обстрелы, например, Харькова или Запорожья, которые расположены на таких дальностях. Также других городов, которые попадают в зону до 100 километров от переднего края. Но мне кажется, что целью для этих ударов станут военные объекты, которые расположены на такой глубине от фронта,

– предположил редактор.

Кроме того, иранские источники сообщают, что ракета Ababil имеет версию с лазерной полуактивной головкой самонаведения. Такая ракета может бить не только по заранее известным координатам. Она может поражать даже движущиеся цели.