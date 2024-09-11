Ціллю для ударів іранських балістичних ракет можуть бути військові об'єкти, які розташовані на такій глибині від фронту. Таку думку 24 Каналу озвучив головний редактор Defense Express Олег Катков.

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Що можуть іранські ракети

Олег Катков зазначив, що про поставки іранських ракет росіянам говорять з жовтня 2022 року. Мовилось про надання ракет Fateh-110 з дальністю від 300 кілометрів та Zolfaghar з дальністю 700 кілометрів.

Останні кілька тижнів є інформація, що Іран нібито передав до Росії ракети типу Ababil з дальністю приблизно 80 кілометрів та Fateh-360, також відома як BM-120, з дальністю 100 – 120 кілометрів. Наприклад, ракета Fateh-360 може діставати до об'єктів, які розташовані на глибині сотні кілометрів.

Це не про удари по, наприклад, Києву, Дніпру, Львову чи Житомиру. Це про обстріли, наприклад, Харкова або Запоріжжя, які розташовані на таких дальностях. Також інших міст, які потрапляють у зону до 100 кілометрів від переднього краю. Але мені здається, що ціллю для цих ударів стануть військові об'єкти, які розташовані у такій глибині від фронту,

– припустив редактор.

Крім того, іранські джерела повідомляють, що ракета Ababil має версію з лазерною напівактивною головкою самонаведення. Така ракета може бити не лише по заздалегідь відомих координатах. Вона може уражати навіть рухомі цілі.