В России говорят, что их армии передали новую партию истребителей Су-57 и Су-35С

Россия длительное время имела преимущество в воздухе. Там снова заявили о получении новой партии истребителей Су-57 и Су-35С.

Корпорация ОАК передала Воздушно-космическим силам России новую партию истребителей Су-57 и Су-35С. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальные российские источники.

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Мощности расширяют

В сообщении указано, что истребители прошли полный цикл заводских испытаний и совершили перелет на аэродром базирования. До конца года планируют поставить очередные партии этих самолетов.

По словам россиян, истребитель продолжают совершенствовать, учитывая опыт применения. В частности, там расширяют производственные мощности по выпуску истребителей "пятого поколения". В мае 2019-го анонсировали покупку 76 таких самолетов. Сейчас их общее количество не превышает несколько десятков.

Истребитель четвертого поколения Су-35С построили довольно большой серией – за все годы было изготовлено не менее 120 таких самолетов.

Российский телеграм-канал, который тесно связан с авиационной сферой в России, сообщил об очередной потере истребителя-бомбардировщика Су-34. Есть предположение, что именно F-16 мог его сбить.