Может быть новый очаг войны: Россия с помощью кораблей перебросила в Ливию вооружение

Авторы OSINT-исследований в одной из своих публикаций отмечают, что Россия доставила в портовый город Тобрук, что в Ливии свои артиллерийские системы. Ранее они находились в сирийском порту Тартус.

В то же время количество и тип систем указано не было. Отмечается также, что это подобный "экспресс" направлялся из Тартуса в Тобрук в промежутке с 4 по 8 апреля 2024 года.

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Новый очаг войны

Россия доставила в порт в Ливии артиллерийские системы. Сообщается, что для доставки грузов были привлечены два десантных корабля из состава Северного флота ВМФ России. Речь идет о больших десантных кораблях "Александр Отраковский" и "Иван Грен". Оба судна зашли в Средиземное море около 2 недели назад.

Интересно то, что для сопровождения такого конвоя оккупанты привлекли фрегат проекта 11356 "Адмирал Григорович", который "застрял" в Средиземном море накануне вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Поэтому, судно не смогло вернуться во временно оккупированный Крым.

В частности, речь идет о ракетном корвете "Меркурий" проекта 2230 "Берегущий", что формально также относится к Черноморскому флоту, но был построен в Санкт-Петербурге. Его ввели в состав флота только прошлым летом, и сейчас тоже не может пройти проливами Босфор и Дарданеллы во временно оккупированный Крым.

Согласно обнародованным фото, пока нельзя четко определить и отметить то, какой на самом деле груз был размещен на российские большие десантные корабли в сирийском Тартусе в период с 20 марта по 4 апреля этого года.

Спутниковые изображения порта Тартус в Сирии / Фото Russian Forces Spotter

Однако сам факт переброски любых военных грузов от Кремля в Ливию означает, что скоро и в этом регионе с новой интенсивностью могут вспыхнуть боевые действия, которые также могут повлияют на мировую цену нефти.

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