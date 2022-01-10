Россия понимает язык силы, – военный эксперт сказал, можно ли принудить Кремль к переговорам

Политические советники президентов Франции и Германии посетят Украину, чтобы обсудить ситуацию вокруг границы. Однако вернуться к нормандскому формату уже нереально.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала. Если США "вступили в игру", то это будет уже какой-то другой формат договоренностей, ведь оставить американскую сторону "за бортом переговоров" невозможно.

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По словам Жданова, если Европа и согласится на такой формат, то он будет иметь уже другое название. Пока неизвестно, пойдет ли на это Россия. Впрочем, по мнению военного эксперта, ее можно к этому вынудить.

Россия очень четко и очень хорошо понимает язык силы. Мне понравилось заявление Энтони Блинкена, который сказал, что у России есть 2 пути решения этой проблемы: дипломатический или путь конфронтации. Олег Жданов Военный эксперт

Жданов также добавил, что в новом формате переговоров Украина должна не просто иметь наблюдателей, а обязательно стать их участницей.

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Нормандский формат: последние новости

Андрей Ермак заявил, что в ближайшее время политические советники президентов Франции и Германии посетят Украину. Они обсудят ситуацию вокруг украинской границы.

В Подмосковье состоялись переговоры относительно войны на Донбассе. В них участвовали представители Франции, Германии и России.

Стоит заметить, что поскольку Москва не хочет идти на контакт, в переговорах в нормандском формате – застой. Предыдущая встреча министров иностранных дел "нормандской четверки" должна была состояться 11 ноября, но глава российского МИД Сергей Лавров отказался принимать в ней участие.

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