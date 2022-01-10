Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу. Якщо США "вступили у гру", то це буде вже якийсь інший формат домовленостей, адже залишити американську сторону "за бортом перемовин" неможливо.

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За словами Жданова, якщо Європа й погодиться на такий формат, то він матиме вже іншу назву. Поки невідомо, чи піде на це Росія. Втім, на думку військового експерта, її можна до цього змусити.

Росія дуже чітко й дуже гарно розуміє мову сили. Мені сподоблася заява Ентоні Блінкена, який сказав, що у Росії є 2 шляхи розв'язання цієї проблеми: дипломатичний або шлях конфронтації. Олег Жданов Військовий експерт

Жданов також додав, що у новому форматі перемовин Україна повинна не просто мати спостерігачів, а обов'язково стати їхньою учасницею.

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Андрій Єрмак заявив, що найближчим часом політичні радники президентів Франції та Німеччини завітають до України. Вони обговорять ситуацію довкола українського кордону.

У Підмосков'ї відбулись переговори щодо війни на Донбасі. У них брали участь представники Франції, Німеччини та Росії.

Варто зауважити, що оскільки Москва не хоче йти на контакт, у перемовинах в нормандському форматі – застій. Попередня зустріч міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" мала відбутись 11 листопада, але глава російського МЗС Сергій Лавров відмовився брати у ній участь.

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