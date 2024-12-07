В эфире 24 Канала военный эксперт Олег Жданов объяснил, можно ли технически разместить на белорусской территории "Орешник". Отметим, что по данным ГУР МО, Россия может производить до 25 баллистических ракет средней дальности в год.

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Возможно ли размещение "Орешника" в Беларуси

Прежде всего надо сделать пункт постоянной дислокации, военный городок, куда будут завезены пусковые установки. Там надо предусмотреть места для хранения ракет, а также подготовить специальное хранилище, где будут размещаться ядерные боезаряды.

Обратите внимание! В эфире белорусского пропагандистского телеканала Лукашенко сказал, что уже поговорил с Путиным о размещении "Орешника" в Беларуси. По его словам, места дислокации готовы.

"Мы не знаем хранилище, что построено, рассчитано на оперативное, оперативно-стратегическое или стратегически-ядерное оружие. Возможно, оно предназначено для тактического и оперативно-тактического ядерного оружия, но по размеру, характеристиками, степенью защищенности хранилища несколько отличаются. Поэтому это целый комплекс мероприятий", – сказал Жданов.

Кремлевский диктатор отметил, что разместить ракету "Орешник" можно будет в Беларуси во второй половине 2025 года. Впрочем, военный эксперт сомневается, что, например, уже летом разместят "Орешник" в Беларуси. Ведь сначала его надо принять на вооружение в России, после чего создать государственный заказ и запустить серийное производство.

Какие результаты экспертизы ракеты, которой Россия ударила по Днепру

Эксперты уже провели техническую экспертизу обломков, которые были собраны в Днепре после нанесения удара "Орешником". На сегодня есть четкие выводы украинской и американской экспертизы, что это ракета РС-26 комплекса "Рубеж".

Россияне просто изменили название. Это как новая легенда для прикрытия того комплекса. Путин продолжает пугать Запад. Однако он сказал правду, что этот комплекс не запущен в серийное производство, потому что он до сих пор не прошел испытания,

– отметил военный эксперт.

По его словам, разработка ракет комплекса "Рубеж" была свернута в 2018 году из-за нехватки средств. Впрочем, в рамках проведения испытаний россияне сделали пуск по Днепру.

Кстати, американская техническая экспертиза установила, что ракета, которая прилетела в Днепр, была изготовлена во время действия договора о запрете распространения ракет средней и малой дальности. То есть Россия сама предоставила Соединенным Штатам Америки неопровержимые доказательства нарушения этого договора.

К слову, Беларусь могла участвовать в разработке комплекса "Кедр".