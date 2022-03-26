Россия попала в санкционный котел, и он будет только сжиматься, – Кулеба

Санкции – это действенный механизм воздействия на страну-агрессор. И чем мощнее они будут, тем быстрее нам удастся остановить войну и заставить Россию заплатить за свои преступления.

Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после переговоров с президентом США Джо Байденом в Польше. Он отметил, что американское правительство понимает, сколь важно не только применять санкции, но и отрезать Россию от путей их обхода.

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Мир продолжает вводить санкции против России

Благодаря массовым санкциям ситуация России становится все более критической.

Россия попала в санкционное окружение, можно сказать в санкционный котел. И этот котел в ближайшие дни, недели, месяцы будет только сжиматься,

– отметил Кулеба

По его словам, роль в этом сыграли как громкие санкции, которые сейчас у всех на слуху, так и небольшие, но верные решения, которые прикрутили гайки. Однако на этом все не завершится и дальнейшее отрезание России от мира будет продолжаться до завершения войны.

Кроме того, Кулеба подчеркнул, что Россия заплатит за каждое преступление против Украины.

Смотрите обращение Кулебы:

Напомним, международные санкции, введенные против России, значительно повысили вероятность ее дефолта по своему государственному долгу. Об этом предупредили аналитики JPMorgan и других организаций.