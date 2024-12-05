Россия атаковала немецкий вертолет: в ОП спрогнозировали, какой будет реакция Германии

Российский корабль обстрелял в Балтийском море вертолет немецких ВВС сигнальными боеприпасами. Россия не прекращает действовать, как страна-агрессор. Ранее она манифестно перерезала коммуникации между странами НАТО, совершала диверсии на производствах Германии и покушение на убийство руководителя оборонного концерна Rheinmetall.

Обо всем этом в эфире 24 Канала напомнил советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что разведки дают конкретные данные, кто именно из граждан России это делает и как это финансируется. Однако, по его словам, ответа от Германии на это не будет. Она будет продолжать делать вид, что не понимает природу этой войны.

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Дискуссия в Германии продолжается, в США – завершилась

Подоляк отметил, что во время недавней встречи канцлера Германии Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского были четко расставлены акценты. Украинский лидер объяснил мотивы поступков России.

"Это внутренняя дискуссия в Германии. К сожалению, она еще не на финишной прямой. Там еще продолжают эту дискуссию на тему, что это за война. Сейчас в Германии будут досрочные парламентские выборы, новая коалиция. Возможно, эта дискуссия уже будет финализироваться и при чем правильно. Но нам не надо обижаться на них", – озвучил Подоляк.

Несмотря на всю тяжесть ситуации, Украина, по словам советника председателя ОПУ, не может вмешиваться во внутриполитические процессы в других странах и говорить, как они должны, в частности Шольц или Макрон, действовать. Они отвечают за свои страны, за свои национальные интересы.

Если дискуссия все еще идет на уровне вопроса надо дополнительно помогать Украине или нет, то партнеры эту дискуссию должны пройти самостоятельно. Украина, по словам Подоляка, только может выражать свои позиции и приводить аргументы.

Думаю, что на этих парламентских выборах будет довольно жесткая дискуссия. Сейчас США свою дискуссию прошли. Сегодня они формируют новую администрацию,

– отметил Подоляк.

Несмотря на пессимизм относительно Трампа и мнения, что при его президентстве Украину ожидают непредсказуемые решения, все же, по словам Подоляка, он демонстрирует лидерскую позицию и попытку вернуть в глобальном политическом процессе лидерские функции.

"Трамп может их выполнить, но тогда ему нужны свои сценарные заготовки. Он не может играть в сценарий, где доминирует Россия. И того же давайте дождемся в Германии. Мы же помним, что у Меркель была одна позиция, а у Шольца – совсем другая. Видим, как это эволюционирует", – подчеркнул Подоляк.

Украина должна озвучивать о рисках для Европы

Советник председателя ОПУ подчеркнул, что Германия сегодня активно помогает Украине, в частности системами ПРО, бронетехникой, артиллерией. По мнению Подоляка, дальше может быть еще лучше.

"Германия может стать континентальным европейским лидером. Это в наших интересах. Например, приглашение Украины в НАТО – в наших интересах. Потому что это будет означать, что Европа будет иметь свою армию с огромным опытом, с умением синхронизировать различные виды оружия НАТО и защищать европейский континент, в том числе экспедиционно на других континентах", – озвучил Подоляк.

Подоляк уверен, что Украина должна продолжать эмоционально говорить о том, что делает Россия с гражданским населением, а безэмоционально о тех рисках, которые есть для Европы, и как их надо убрать путем функциональной помощи Украине.

Мир не является украиноцентричным. Долгое время мы не присутствовали в глобальном политическом, культурном, информационном пространствах. Только сегодня мы стали субъектными и теперь все понимают, что Украина – это точно не Россия. Это совершенно разные концепции государственности, разная историческая аутентичность,

– подчеркнул Подоляк.

Но Украина, по словам Подоляка, должна понимать, что у стран-партнеров есть свои национальные интересы, поэтому надо объяснять союзникам, что защита Украины – это как раз в рамках этих интересов.