Про все це в етері 24 Каналу нагадав радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зазначивши, що розвідки дають конкретні дані, хто саме з громадян Росії це робить та як це фінансується. Однак, з його слів, відповіді від Німеччини на це не буде. Вона продовжуватиме вдавати, що не розуміє природу цієї війни.

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Дискусія в Німеччині триває, в США – завершилась

Подоляк зауважив, що під час нещодавньої зустрічі канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента України Володимира Зеленського були чітко розставлені акценти. Український лідер пояснив мотиви вчинків Росії.

"Це внутрішня дискусія в Німеччині. На жаль, вона ще не на фінішній прямій. Там ще продовжують цю дискусію на тему, що це за війна. Зараз в Німеччині будуть дострокові парламентські вибори, нова коаліція. Можливо, ця дискусія вже буде фіналізуватись і при чому правильно. Але нам не треба ображатись на них", – озвучив Подоляк.

Попри всю тяжкість ситуації, Україна, зі слів радника голови ОПУ, не може втручатись у внутрішньополітичні процеси в інших країнах і казати, як вони мають, зокрема Шольц чи Макрон, діяти. Вони відповідають за свої країни, за свої національні інтереси.

Якщо дискусія все ще йде на рівні запитання чи треба додатково допомагати Україні, чи ні, то партнери цю дискусію мають пройти самостійно. Україна, зі слів Подоляка, лише може висловлювати свої позиції та наводити аргументи.

Думаю, що на цих парламентських виборах буде доволі жорстка дискусія. Зараз США свою дискусію пройшли. Сьогодні вони формують нову адміністрацію,

– зазначив Подоляк.

Попри песимізм щодо Трампа та думки, що за його президентства на Україну очікують непередбачувані рішення, все ж таки, зі слів Подоляка, він демонструє лідерську позицію та спробу повернути у глобальному політичному процесі лідерські функції.

"Трамп може їх виконати, але тоді йому потрібні свої сценарні заготовлення. Він не може грати в сценарій, де домінує Росія. І так само давайте дочекаймося в Німеччині. Ми ж пам'ятаємо, що у Меркель була одна позиція, а у Шольца – зовсім інша. Бачимо, як це еволюціонує", – наголосив Подоляк.

Україна має озвучувати про ризики для Європи

Радник голови ОПУ підкреслив, що Німеччина сьогодні активно допомагає Україні, зокрема системами ПРО, бронетехнікою, артилерією. На думку Подоляка, далі може бути ще краще.

"Німеччина може стати континентальним європейським лідером. Це в наших інтересах. Наприклад, запрошення України в НАТО – в наших інтересах. Тому що це буде означати, що Європа матиме свою армію з величезним досвідом, з вмінням синхронізувати різні види зброї НАТО і захищати європейський континент, в тому числі експедиційно на інших континентах", – озвучив Подоляк.

Подоляк впевнений, що Україна має продовжувати емоційно говорити про те, що робить Росія з цивільним населенням, а беземоційно про ті ризики, які є для Європи, і як їх треба прибрати шляхом функціональної допомоги Україні.

Світ не є україноцентричним. Довгий час ми не були присутні у глобальному політичному, культурному, інформаційному просторах. Тільки сьогодні ми стали суб'єктними й тепер всі розуміють, що Україна – це точно не Росія. Це зовсім різні концепції державності, різна історична автентичність,

– підкреслив Подоляк.

Але Україна, зі слів Подоляка, має розуміти, що у країн-партнерів є свої національні інтереси, тому треба пояснювати союзникам, що захист України – це як раз в межах цих інтересів.