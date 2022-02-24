Россия пошла в наземное наступление в шести областях, – журналист

24 февраля 2022 , 09:33
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Источник:

фейсбук Юрия Бутусова

Россия 24 февраля напала на Украину. По информации журналиста Юрия Бутусова сейчас вражеская армия ведет наземное наступление в 6 областях.

Взрывы в украинских городах начались примерно в 5 утра. Это случилось сразу после того, как президент страны-агрессора Владимир Путин объявил специальную военную операцию

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Россия ведет наземное наступление

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что российская армия ведет наземное наступление в 6 областях Украины. В частности, говорится о:

  • Харьковской,
  • Херсонской,
  • Черниговской,
  • Сумской,
  • Луганской,
  • Донецкой.
Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.

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Карты укрытий в разных украинских городах / Инфографика 24 канала

Автор: Ольга Котів