Россия пошла в наземное наступление в шести областях, – журналист
24 февраля 2022 , 09:33Читати новину українською
Источник:фейсбук Юрия Бутусова
Россия 24 февраля напала на Украину. По информации журналиста Юрия Бутусова сейчас вражеская армия ведет наземное наступление в 6 областях.
Взрывы в украинских городах начались примерно в 5 утра. Это случилось сразу после того, как президент страны-агрессора Владимир Путин объявил специальную военную операцию
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Россия ведет наземное наступление
Журналист Юрий Бутусов сообщил, что российская армия ведет наземное наступление в 6 областях Украины. В частности, говорится о:
- Харьковской,
- Херсонской,
- Черниговской,
- Сумской,
- Луганской,
- Донецкой.
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Карты укрытий в разных украинских городах / Инфографика 24 канала