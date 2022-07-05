Россия пошла ва-банк

Обратная сторона российского доминирования в артиллерии: Например, на артиллерийском заводе номер 9 стоят аж три станка для производства артиллерийских и танковых стволов.

Станки эти итальянского производства. То есть, докупить их нельзя. Завод производил десятки стволов в год. Сейчас вряд ли способен нарастить производство.

Читайте Планы Кремля срываются на Донбассе

Техника оккупантов

Россияне стащили просто колоссальное количество гаубиц Д-30 (именно к ним производит стволы наш завод 9). Гаубицы не первой свежести и, по моим прикидкам, каждая из них делает 20 – 40 выстрелов в день. Если считать, что прошло 100 дней такой интенсивности, многие гаубицы уже требуют замены стволов и их точность уже вероятно сильно падает. При дальнейшем износе уже может и стволы разрывать.

Россия использует (очень грубо) 2 тысячи орудий, а за 6 месяцев способна заменить стволы на паре сотен наверное. Да, у них вероятно есть какие-то запасы стволов к чему-то. Но не факт, что их уже не использовали при расконсервации орудий.

Важно Манипуляции с правдой: как Россия дискредитирует поддержку Украины Европой

Ограниченные возможности

Нет, я не хочу сказать, что "через 2 – 3 недели у русни закончится артиллерия". Я хочу сказать, что у России нет просто никаких возможностей "годами поддерживать такую интенсивность".

То, что они делают, скорее похоже на поход ва-банк. Никакие их экономические действия не рассчитаны на горизонт в несколько лет и больше. Не похоже, что какие-то их военные действия рассчитаны на такие горизонты тоже. За пределами коротких горизонтов планирования "хоть трава не расти".

Также интересно – Парасюк спрогнозировал переломный момент в войне: смотрите видео