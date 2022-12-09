Смерть Путина станет только началом перемен: кого Украина не должна допустить к трону

Попробую объяснить, почему я так переживаю из-за проблемы российских "либералов", особенно ее восприятия украинским обществом.

Две задачи после победы ВСУ

Приближается военная победа Вооруженных Сил Украины, и ее нужно закрепить двумя большими системными решениями, чтобы победа была полной и окончательной.

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1. Долгосрочная безопасность Украины, избежание последующей агрессии со стороны российской империи.

2. Модернизация Украины, восстановление и экономический скачок на базе верховенства права и экономической свободы.

После военной победы важно не дать империи передышки для следующей атаки, а дожать ее до кардинальных политических перемен. Российские "либералы" будут мешать это делать: они будут претендовать на трон Путина, на возобновление отношений с Западом, на снятие санкций, возвращение к "бизнесу как всегда", возвращение в клуб ведущих государств и так далее. И тогда в конце концов реваншисты возьмкт верх в России, и последующая война неизбежна.

"Либеральная бомба"

Вот почему нужно правильно относиться к российским "либералам": пусть расшатывают режим Путина, как умеют (а умеют они плохо, но лучше так, чем никак), но не подпускать их к трону. Участвовать в обсуждении будущего России они, безусловно, имеют право, но никак не в режиме монопольного доступа (как это было на форуме в Вильнюсе).

За столом должны быть также представители других сил, среди которых, безусловно, – национально-освободительные движения угнетенных народов и регионалистские движения колонизированных территорий. Имперцы, хоть и в либеральных белых пальто, – все равно имперцы.

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Определять круг тех, кто будет сидеть за столом, безусловно, будет Запад. А он будет смотреть на украинское политическое руководство, потому что Украина должна акцептировать формат собственной безопасности – иначе война не завершится. А украинское политическое руководство будет смотреть на украинское общество, потому что оно окончательно акцептирует формат украинской победы и послевоенного устройства вокругукраинской части мира.

Опасность эйфории победы

Вот почему важно адекватно оценивать будущую Россию и не впадать в крайности:

ров с крокодилами – и забыть о них навсегда (напомню, ракеты прекрасно перелетают через ров с крокодилами).

Путин умер – ура, победа, можно заниматься своими делами.

Смерть Путина – это начало, а не завершение политических изменений в России, которые должны сделать невозможной следующую войну.