Россияне готовятся увеличивать давление на этом направлении или удерживать и продолжать военные действия на Донецком направлении. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Это очень важно для россиян

Роман Свитан отметил, что после того, как россияне отстроили, запустили железную, автомобильную дорогу, они практически полностью запустили сухопутный коридор. Сейчас даже нанесение ударов по Крымскому мосту не приведет к обрушению поставок.

Им сейчас намного выгоднее поставлять военную амуницию на Херсонское, Запорожское направление не через Крым, не через Тамань, не по Керченскому мосту, а по сухопутному коридору. Там уже запущено несколько веток железной, автомобильной дорог,

– сказал он.

Поэтому создание военной базы – это очень важно для обеспечения работы этой новой ветки в сторону Запорожья и Херсона, объяснил полковник ВСУ в запасе.

"Это говорит о том, что россияне готовятся увеличивать давление по крайней мере на этом направлении или, как минимум, для удержания и продолжения военных действий на Донецком направлении. Потому что часть Запорожского фронта – это юг Донецкой области", – предположил военный эксперт.