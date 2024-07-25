Росіяни готуються збільшувати тиск на цьому напрямку або утримувати та продовжувати військові дії на Донецькому напрямку. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Це дуже важливо для росіян

Роман Світан зазначив, що після того, як росіяни відбудували, запустили залізницю, автомобільну дорогу, вони практично повністю запустили сухопутний коридор. Зараз навіть завдання ударів по Кримському мосту не призведе обвалення поставок.

Їм зараз набагато вигідніше постачати військову амуніцію на Херсонський, Запорізький напрямок не через Крим, не через Тамань, не по Керченському мосту, а по сухопутному коридору. Там вже запущено кілька гілок залізної, автомобільної доріг,

– сказав він.

Тому створення військової бази – це дуже важливо для забезпечення роботи цієї нової гілки у бік Запоріжжя та Херсона, пояснив полковник ЗСУ в запасі.

"Це говорить про те, що росіяни готуються збільшувати тиск принаймні на цьому напрямку або, як мінімум, для утримання та продовження військових дій на Донецькому напрямку. Бо частина Запорізького фронту – це південь Донецької області", – припустив військовий експерт.