Почему Россия будет терять влияние в Молдове

Страшные события в Украине – четкая демонстрация Молдове, что курс европейской интеграции и необходимость поиска действенного механизма гарантий безопасности – безальтернативная стратегия государственной политики. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

В каком направлении сейчас двигается Молдова

Ключевым обстоятельством для реализации подобной цели является консенсус на уровне руководства страны и гражданского общества. Также нужно, чтобы европейский вектор стал стратегической основой независимо от того, какие политические силы будут приходить к власти.

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Иными словами, движение в ЕС должно выступать всеобщим, а политические группы конкурируют между собой только представляя собственные методы, как добиться результата с учетом интересов всех слоев населения.

В противном случае страна может повторно вернуться к политическому кризису периода противостояния Санду – Додон. Тогда российская сторона получит дополнительный инструментарий для продвижения собственных интересов.

Движется ли сейчас Молдова в правильном направлении? События последней недели демонстрируют положительную тенденцию.

Во-первых, начавшаяся против Украины война значительно маргинализировала позиции политических сил лояльных к сближению с Кремлем, а российские политические персоналии становятся еще более токсичными. Неудачный визит руководителя республики Татарстана Рустама Миниханова, пытавшегося поддержать пророссийского кандидата на выборах башкана Гагаузии – яркая демонстрация.

В Кишиневе пытались зафиксировать новые правила игры, по которым российский чиновник не может просто так приезжать для "решения" своих политических вопросов. Вряд ли такая история могла произойти раньше. Более того, недавний визит представителей "Партии социалистов" в Россию в информационном поле Молдовы вообще выглядел как странный и едва ли не противозаконный акт.

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Если раньше российская поддержка играла на руку Игорю Додону или его окружению в ходе выборов, то сегодня это уже может вызвать даже обратный эффект в пределах всей страны. Единственным исключением остается Гагаузия, где сильные пророссийские настроения сохраняются, а видеообращение звезд российской эстрады остается действенным политтехнологическим инструментом.

Единая национальная цель в Молдове

Во-вторых, перераспределение групп влияния в оппозиционных кругах. В последние годы основным оппонентом Маи Санду выступают пророссийская "Партия социалистов", а с недавних пор политсила олигарха с российскими связями Илана Шора. Тем не менее все больше амбиций исправить нынешнее положение дел проявляется со стороны примара Кишинева Иона Чебана.

На прошлой неделе, по его инициативе, созданная политическая сила MAN утвердила так называемый Кишиневский пакт, предусматривающий безальтернативность курса европейской интеграции Молдовы.

Документом предусмотрена необходимость объединения всего экспертного и общественного потенциала, объединения партий и движений вокруг единой национальной цели – интеграции в ЕС.

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Что это означает с точки зрения трансформации политической ситуации в Молдове? Если политсила Иона Чебана одержит убедительную победу на местных выборах 2023 года, а его окружение сможет использовать столицу как площадку для старта, чтобы превратить политический проект во влиятельную партию национального масштаба, существует высокая вероятность что ключевое противостояние на парламентских выборах 2025 года будет между MAN и партией "Действие и Солидарность".

Пророссийские деятели отходят на второй план

При таких условиях "Партия социалистов" или "Шор" будут постепенно отходить на третий план. Основные роли в стране будут играть политические силы с проевропейскими ориентирами. Это отразится на уменьшении российского фактора влияния.

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Указанная тенденция в перспективе последующих лет может привести к конфигурациям, при которых убедительное большинство в стране будут занимать представители откровенно проевропейского и центристского электората. Количество сторонников усиления союза с российской стороной будет постепенно сводиться к минимальным значениям.

Пример российской агрессии в Украине будет только способствовать указанным электоральным трансформациям. Таким образом, и конкуренция и формирование коалиций будет происходить между партиями с проевропейским направлением, что будет задавать четкий вектор внешнеполитической стратегии страны.