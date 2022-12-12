Об этом во время своего стрима на ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов – сообщает 24 канал . По его словам, Россия активно ищет исправную технику, чтобы пополнить свои запасы и отправить на фронт.
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Генералы
Военный эксперт рассказал, что за 9 месяцев войны Россия потеряла 13 генералов. Такое количество убитых высокопоставленных военных за столь короткий промежуток является очень большим показателем.
За 9 месяцев войны потерять 13 генералов – это нонсенс, это рекорд для Книги Гиннеса,
– заявил Олег Жданов.
Танки
Олег Жданов отметил, что Россия всего имела на вооружении 3500 танков в боевом состоянии, но в настоящее время их осталось около 500 и они могут находиться в неудовлетворительном состоянии. Это те танки, которые хранятся на складах и нуждаются в ремонте.
В последнее время Россия начала активно искать танки Т-72 и Т-62 у себя и Беларуси. Как оказалось, россияне имеют программу модернизации для танков Т-62, но не производят ее, а делают только технический ремонт.
Артиллерия
Военный эксперт рассказал, что Украина приблизилась почти к половине уничтоженной артиллерии России именно с боевого состава, но ее еще может быть много на складах в полупригодном состоянии.
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Авиация
Россия имеет в общей сложности 500 машин, но только 330 способны выполнять боевые задания. Украина уничтожила 280. Это означает, что договоренности между Ираном и Россией об обмене авиационной техники на баллистические ракеты выглядят сомнительными.
Кроме того, Россия вместе с самолетами потеряла лучшие лётные экипажи и теперь остались только плохо подготовленные к боевым действиям лётчики и досрочно выпущенные пилоты из военных училищ. Поэтому, по словам эксперта, в настоящее время большой угрозы от российской авиации нет.
Модернизацию не проводят
По словам Жданова, есть информация, что на складах хранения военную технику загружают кранами и везут на завод, а после завода ее затягивают на платформы, потому что половина техники не заводится.
Ни о какой модернизации более современными средствами связи, прицеливания, системами управления огнем речи не идет,
– заявил Олег Жданов.
Что известно о потерях русской армии
- Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского успешно выпустили гранату по позициям окупантов с помощью БПЛА.
- По состоянию на 12 декабря ВСУ денацифицировали еще около 600 россиян. Общее количество потерь врага живой силы достигло 94 760 кафиров.
- Молодой коллаборант из Купянска, который сбивал украинскую симвлоику со зданий, пока город был в оккупации, погиб под Бахмутом. Сепаратист сразу же после освобождения города бежал в Россию, где отправился воевать против Украины.