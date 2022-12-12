Про це під час свого стріму на ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов – повідомляє 24 канал. За його словами, Росія активно шукає справну техніку, щоб поповнити свої запаси й відправити на фронт.

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Генерали

Військовий експерт розповів, що за 9 місяців війни Росія втратила 13 генералів. Така кількість вбитих високопоставлених військових за такий короткий проміжок є дуже великим показником.

За 9 місяців війни втратити 13 генералів – це нонсенс, це рекорд для Книги Гіннеса,

– заявив Олег Жданов.

Танки

Олег Жданов відзначив, що Росія всього мала на озброєнні 3500 танків у бойовому стані, але на цей час їх залишилось близько 500 і вони можуть перебувати в незадовільному стані. Це ті танки, які зберігаються на складах і потребують ремонту.

Останнім часом Росія почала активно шукати танки Т-72 та Т-62 у себе та Білорусі. Як виявилось, росіяни мають програму модернізації для танків Т-62, але не проводять її, а роблять тільки технічний ремонт.

Артилерія

Військовий експерт розповів, що Україна наблизилась майже до половини знищеної артилерії Росії саме з бойового складу, але її ще може бути багато на складах в напівпридатному стані.

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Авіація

Росія має загалом 500 машин, але тільки 330 здатні виконувати бойові завдання. Україна знищила 280. Це означає, що домовленості між Іраном та Росією про обмін авіаційної техніки на балістичні ракети виглядають сумнівними.

Окрім того, Росія разом з літаками втратила найкращі льотні екіпажі і тепер залишились тільки погано підготовлені до бойових дій льотчики та достроково випущені пілоти з військових училищ. Тому, за словами експерта, на цей час великої загрози від російської авіації немає.

Модернізацію не проводять

За словами Жданова, є інформація, що на складах зберігання військову техніку завантажують кранами та везуть на завод, а після заводу її затягують на платформи, бо половина техніки не заводиться.

Ні про яку модернізацію більш сучасними засобами зв’язку, прицілювання, системами управління вогнем мови не йде,

– заявив Олег Жданов.

Що відомо про втрати російської армії