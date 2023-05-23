Об этом 24 Каналу сказал майор ВСУ, заместитель командира тактической группы "Азов" Родион Кудряшов. По его словам, защитники взяли на себя инициативу, что отвечает анализу ISW.
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"Или подготовительные процессы, или устойчивая оборона – нам нужно создавать давление на наш передний край. На сегодня это признак как минимум перехвата инициативы на свою сторону", – пояснил Кудряшов.
ВСУ перехватили тактическую инициативу: смотрите видео
ВСУ прибегают к контрбатарейной борьбе
Майор ВСУ отметил, что в настоящее время украинские военные могут работать контрбатарейно.
Кудряшов добавил, что ВСУ предпринимают такие меры только сейчас, потому что смогли применить новейшее артиллерийское вооружение, переданное нашими партнерами.
Ситуация на фронте: коротко
- Российские оккупационные войска за прошедшие сутки пытались наступать на нескольких направлениях, в том числе и в Харьковской области. Однако самые ожесточенные бои продолжаются на Донбассе.
- В частности, украинские военные пытаются контратаковать и давить на вражеские фланги в пригороде Бахмута. За сутки они смогли продвинуться на 200 – 400 метров.
- Кремль продолжает получать сотни погибших и десятки единиц уничтоженной техники. Только за последние сутки Россия потеряла на войне в Украине 480 единиц личного состава.