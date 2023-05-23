Про це 24 Каналу сказав майор ЗСУ, заступник командира тактичної групи "Азов" Родіон Кудряшов. За його словами, захисники перебрали на себе ініціативу, що відповідає аналізу ISW.

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"Чи підготовчі процеси, чи стійка оборона – нам потрібно створювати тиск на наш передній край. На сьогодні це ознака як мінімум перебрання ініціативи на свій бік", – пояснив Кудряшов.

ЗСУ перебрали тактичну ініціативу на свій бік: дивіться відео

ЗСУ вдаються до контрбатарейної боротьби

Майор ЗСУ зазначив, що натепер українські військові можуть працювати контрбатарейно.

Зверніть увагу! Контрбатарейна боротьба – комплекс організаційних, розвідувальних і вогневих заходів для завдання вогневим підрозділам та пунктам управління противника втрат, спрямованих на відмову від діяльності за призначенням.

Кудряшов додав, що ЗСУ роблять такі заходи лише тепер, бо змогли застосувати новітнє артилерійське озброєння, яке передали наші партнери.

Ситуація на фронті: коротко