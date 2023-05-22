У Генштабі закликали українців бути обережними, тому що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається дуже високою.

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Окупанти продовжують обстрілювати Україну

Окупанти цинічно продовжують застосовувати тактику терору. Цієї доби Росія завдала чергового масованого ракетного та авіаційного удару по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури України. Впродовж доби росіяни завдали 21 ракетного удару по містах Дніпро, Запоріжжя та населених пунктах Харківської області.

Крім того, ворог завдав 42 авіаційних ударів, зокрема, застосувавши іранські ударні БпЛА "Shahed". За уточненою інформацією наші захисники збили 21 із 21. Також росіяни здійснили близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На жаль, є пораненні серед мирного населення, пошкоджені житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки, дитячий садочок та інша цивільна інфраструктура.

Яка ситуація на фронті

У Генштабі розповіли, що росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Загалом впродовж доби відбулось 25 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.

Як і раніше, окупанти здійснюють обстріли по позиціях ЗСУ та мирних будинках по всій лінії розмежування. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Попри все, сьогодні вороги отримали "на горіхи" від ЗСУ. Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян, а також 2 удари по їхніх зенітно-ракетних комплексах. Також нашим захисникам вдалось знищити російський ударний вертоліт Мі-24 та ворожий розвідувальний БпЛА.

Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 11 артилерійських засобів та радіолокаційну станцію противника.