Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, почему эта операция имеет значение не только для обороны Крыма и Черного моря. Ракеты с "Бастионов" россияне применяют и по наземным целям, где из-за их неточности остается особенно высокая угроза для гражданского населения и инфраструктуры.
Уничтожение "Бастиона" ограничивает возможности России наносить удары
Пораженный в Крыму "Бастион" представляет собой береговой ракетный комплекс, который Россия использует для запуска "Ониксов" и "Цирконов". Таких пусковых установок у противника значительно меньше, чем, например, пусковых "Искандеров", поэтому потеря даже одного комплекса для россиян ощутима.
"Бастионов" у них всего несколько десятков, их в несколько раз меньше, чем пусковых установок "Искандеров". Россияне очень берегут эти комплексы,
– пояснил Свитан.
Изначально такие ракеты создавались прежде всего для поражения морских целей, однако Россия применяет их и для ударов по территории Украины. При поражении наземных целей они менее точны, поэтому представляют особую опасность для гражданского населения и инфраструктуры, в частности в городах.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Когда ГУР уничтожает такие "Бастионы", это фактически спасает жизни тысяч наших гражданских жителей. Даже одна пусковая установка за время своей работы могла бы выпустить десятки, а то и сотни ракет,
– подчеркнул военный эксперт.
После уничтожения этой установки Россия уже не сможет использовать ее для последующих запусков. Именно поэтому такие операции в оккупированном Крыму напрямую сокращают количество потенциальных ударов по Украине.
"Свитан" оценил удар по "Бастиону" в Крыму: смотрите видео