"Это спасет тысячи мирных жителей": полковник запаса оценил операцию ГУР в Крыму

ГУР во временно оккупированном Крыму нанесло удар по российскому береговому ракетному комплексу "Бастион", с которого враг запускает ракеты "Циркон" и "Оникс". Таких пусковых установок в России немного, а их уничтожение ограничивает возможности оккупантов наносить удары по территории Украины.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, почему эта операция имеет значение не только для обороны Крыма и Черного моря. Ракеты с "Бастионов" россияне применяют и по наземным целям, где из-за их неточности остается особенно высокая угроза для гражданского населения и инфраструктуры.

Уничтожение "Бастиона" ограничивает возможности России наносить удары

Пораженный в Крыму "Бастион" представляет собой береговой ракетный комплекс, который Россия использует для запуска "Ониксов" и "Цирконов". Таких пусковых установок у противника значительно меньше, чем, например, пусковых "Искандеров", поэтому потеря даже одного комплекса для россиян ощутима.

"Бастионов" у них всего несколько десятков, их в несколько раз меньше, чем пусковых установок "Искандеров". Россияне очень берегут эти комплексы,

– пояснил Свитан.

Изначально такие ракеты создавались прежде всего для поражения морских целей, однако Россия применяет их и для ударов по территории Украины. При поражении наземных целей они менее точны, поэтому представляют особую опасность для гражданского населения и инфраструктуры, в частности в городах.

Когда ГУР уничтожает такие "Бастионы", это фактически спасает жизни тысяч наших гражданских жителей. Даже одна пусковая установка за время своей работы могла бы выпустить десятки, а то и сотни ракет,

– подчеркнул военный эксперт.

После уничтожения этой установки Россия уже не сможет использовать ее для последующих запусков. Именно поэтому такие операции в оккупированном Крыму напрямую сокращают количество потенциальных ударов по Украине.

"Свитан" оценил удар по "Бастиону" в Крыму: смотрите видео