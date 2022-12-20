Россия потеряла много командующих, Герасимов – на очереди, – британский министр

Россия в войне против Украины потеряла более сотни военных. Начальника генштаба России Валерия Герасимова из-за этого могут уволить.

Россия не смогла добиться своих стратегических целей в войне и "стремительно" теряет войска и военное командование. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Кстати говоря В России разделились мнения о целесообразности нового наступления в войне против Украины, – Госдеп США

Кремль устраняет командиров

По словам министра, Кремль устранил всех командующих оперативными направлениями, занимавшими должности с 24 февраля. Есть слухи и об увольнении генерала Герасимова, потому что Путину нужно на кого-то переложить ответственность за военный провал.

Среди россиян растет уровень общественного недовольства. Уоллес заявил, что более 100 000 россиян погибли, получили ранения или дезертировали. Кроме того, ВСУ уничтожили более 4500 бронированных машин, а также более 140 вертолетов и самолетов.

В Генштабе ВСУ сообщили, что на 19 декабря украинские военнослужащие ликвидировали 99 230 оккупантов. Скоро будет официальный "юбилей" – 100 тысяч.

Кроме того, генерал напомнил, что появляется все больше обвинений в изнасилованиях, произвольных задержаниях, пытках, жестоком обращении, смертях. Есть много сообщений о незарегистрированных местах массовых захоронений. Он также добавил, что Россия уничтожила 200 украинских культурных объектов.