Росія не змогла досягти своїх стратегічних цілей у війні і "стрімко" втрачає війська та військове командування. Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

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Кремль усуває командирів

За словами міністра, Кремль усунув усіх командувачів оперативними напрямками, які обіймали посади з 24 лютого. Є чутки й про звільнення генерала Герасимова, бо Путіну треба на когось перекласти відповідальність за військовий провал.

Серед росіян зростає рівень суспільного невдоволення. Воллес заявив, що понад 100 000 росіян загинули, отримали поранення або дезертували. Крім того, ЗСУ знищили понад 4500 броньованих машин, а також понад 140 вертольотів і літаків.

Зверніть увагу! У Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 19 грудня українські військовослужбовці ліквідували 99 230 окупантів. Скоро буде офіційний "ювілей" – 100 тисяч.

Крім того, генерал нагадав що з'являється все більше звинувачень у зґвалтуваннях, довільних затриманнях, тортурах, жорстокому поводженні, смертях. Є багато повідомлень про незареєстровані місця масових поховань. Він додав, що Росія також знищила 200 українських культурних об'єктів.