Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчукр рассказал 24 Каналу, что после того, как Белоусов провел инспекцию, туда прилетели украинские дроны и ракеты. А цель его визита довольно странная, ведь тех морпехов, которые были у россиян 3 года назад, уже нет.

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Боевые подразделения оккупантов

Павел Лакийчук подчеркнул, что большинство российских морпехов было уничтожено еще в 2022 году под Мариуполем. Сейчас оккупанты обновили 3 – 4 боевые составы после потерь. Говорится не только о бригаде морской пехоты Черноморского флота.

В войне против Украины участвуют бригады Балтийского, Северного, Тихоокеанского флотов и полк Каспийской флотилии. Вся морская пехота воюет на берегу против нашего государства,

– определил он.

Россияне уже не могут высаживаться с десантных кораблей и выполнять боевые задачи. И именно поэтому, по словам Лакийчука, угроза обострения на Приднепровском направлении маловероятна.

Десантной операции на этом участке быть не может, ведь у россиян уже нет половины кораблей, но это не главное. У противника нет солдат, которые обучены для проведения такой морской десантной операции,

– пояснил руководитель программ по безопасности.

Напомним, российские войска продолжают попытки высадить десант на острова Днепра, в частности на остров Казацкий вблизи Новой Каховки, но терпят неудачи и потери в технике. По словам представителя Сил обороны юга Владислава Волошина, противник теряет личный состав и плавсредства во время этих попыток. Накопление значительных резервов на левобережье пока не зафиксировано.