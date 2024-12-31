Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчукр розповів 24 Каналу, що після того, як Бєлоусов провів інспекцію, туди прилетіли українські дрони та ракети. А мета його візиту доволі дивна, адже тих морпіхів, які були у росіян 3 роки тому, вже немає.

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Бойові підрозділи окупантів

Павло Лакійчук підкреслив, що більшість російських морпіхів було знищено ще у 2022 році під Маріуполем. Зараз окупанти оновили 3 – 4 бойові склади після втрат. Мовиться не лише про бригаду морської піхоти Чорноморського флоту.

У війні проти України беруть участь бригади Балтійського, Північного, Тихоокеанського флотів та полк Каспійської флотилії. Вся морська піхота воює на березі проти нашої держави,

– визначив він.

Росіяни вже не можуть висаджуватися з десантних кораблів та виконувати бойові завдання. І саме тому, за словами Лакійчука, загроза загострення на Придніпровському напрямку малоймовірна.

Десантної операції на цій ділянці бути не може, адже у росіян уже немає половини кораблів, але це не головне. У противника немає солдатів, які навчені для проведення такої морської десантної операції,

– пояснив керівник безпекових програм.

Нагадаємо, російські війська продовжують спроби висадити десант на острови Дніпра, зокрема на острів Козацький поблизу Нової Каховки, але зазнають невдач і втрат у техніці. За словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, противник втрачає особовий склад і плавзасоби під час цих спроб. Накопичення значних резервів на лівобережжі наразі не зафіксовано.