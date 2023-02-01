"Потеряли 50% десантников": Кремль плохо контролирует информационное поле и усиливает репрессии

Оккупанты продолжают нести безумные потери на поле боя. И речь не только об обычных солдатах, но и десантниках. Фактически их количество сократилось наполовину.

Об этом идет речь в актуальном отчете Института по изучению войны. В нем отмечают, что уже сами военкоры из России жалуются на безумные потери посреди десантуры.

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Половины десантников уже нет

Об этом в одном из эфиров рассказал известный российский военкор. Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения по сентябрь 2022 года Россия потеряла 40 – 50% своих десантников. Скоро некому будет в фонтанах купаться. В то же время составители отчета отметили, что не могут подтвердить точность этой оценки.

Как бы то ни было, публичная озвучка этих цифр должна значительно подорвать усилия министерства обороны России. Ведь оно пытается всячески скрыть реальные потери. Если этого не делать, то набрать новых мобилизованных будет очень сложно.

Чтобы держать под контролем языки военкоров, Кремль предлагает им сотрудничество. Их зовут на российские государственные вещатели. Но, конечно, никаких благих намерений здесь нет. Просто в России пытаются цензурировать тех, кто распространяет информацию с фронта. Кроме того, касается ограничения также военкоров, которые не забывают критиковать российское войско.

Правда, такой шаг может сыграть с Кремлем злую шутку. В Институте предполагают, что военкоры через общественные вещатели смогут обращаться к российскому ультранационалистическому сообществу. А оно, напомним, также критично относится к ходу войны в Украине.

Кремль оправдывает репрессии

Для этого в стране продолжают использовать так называемые антитеррористические законы. К примеру, 31 января Центральный военный окружной суд признал Владислава Борисенко виновным в совершении террористического акта. Его отправили за решетку на 12 лет. А причиной этого стала атака коктейлем Молотова на Нижневартовский военкомат Ханты-Мансийского округа в мае 2022 года. Следует заметить, что это первый случай официального обвинения в совершении террористического акта напавшего на военкомат.

Что это показывает? А то, что судебная машина в России любое разрушение имущества и хулиганство будет наказывать максимально. И нужно это для того, чтобы усмирить инакомыслие и лишить россиян мыслей о том, что так называемая "спецоперация" – преступление, которое совершает страна-агрессор почти круглый год.

Беспредел в России только возрастет

Этому будет способствовать указ, подписанный Путиным 31 января. Он упрощает процесс введения сообщений о террористических угрозах в России. В результате мы получим возможность свободно останавливать и проверять транспортные средства на административных границах. У россиян могут искать оружие и взрывчатку. Поскольку нам знакома правоохранительная система страны-агрессора, то подбросить инакомыслящим что-нибудь в багажник – не сложная задача.

Поскольку мы говорили о потерях, то нелишне будет их вспомнить. Да, по состоянию на 1 февраля удалось уничтожить 128 420 российских захватчиков. А вот за минувшие сутки наши защитники и защитницы отправили на тот мир 920 врагов.