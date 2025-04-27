Плохая новость для России, – ветеран армии США сказал, где просчитался Путин

Есть угроза, что США выйдут из переговорного процесса по завершению российско-украинской войны. Владимир Путин, вероятно, не готов к этому.

Ветеран армии США, OSINT-аналитик Райан Макбет рассказал 24 Каналу, что Соединенные Штаты Америки могут выбрать решать свои проблемы с Китаем, а не тратить время на войну в Украине. Это в случае, если там будут видеть, что их усилия не имеют смысла, ведь выглядит, что Россия не готова соблюдать соглашения.

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План России может не сработать

Райан Макбет считает, если США выйдут из переговоров между Украиной и Россией, то это будет не лучшая стратегия, ведь будет означать, что американцы бросили Европу на произвол судьбы.

Россия не хочет прекращения огня, ведь ей нужен хаос и видимость стремления решить конфликт, чтобы было представление, что россияне вроде бы хотят мира,

– сказал ветеран армии США.

Однако он подчеркнул важную деталь. Речь идет о внутренней ситуации в Соединенных Штатах Америки – из-за политики Трампа есть много разногласий среди высокопоставленных чиновников.

Россия упустила свою возможность, ведь в США происходит так много, что сейчас никто не обращает внимание на войну в Украине. А Кремлю это нужно, ведь только так может работать его пропаганда. Поэтому в этом случае это плохая новость для России,

– отметил Райан Макбет.

К слову, представитель МИД Украины Георгий Тихий предположил, что заявления Марко Рубио о возможном выходе США из переговоров является частью коммуникационной стратегии для стимулирования мирного процесса. Он подчеркнул, что официальных сообщений о таких намерениях Киев не получал и призвал не драматизировать ситуацию, ведь большая часть дипломатической работы остается непубличной.