Слабые места изучил в компьютерной игре: командир Bradley рассказал, как удалось уничтожить Т-90 России

Украинские защитники продолжают наносить врагу потери на поле боя. В частности, россияне потеряли Т-90М.

Командир и наводчик БМП Bradley в эфире ТСН поделился деталями того, как ему удалось уничтожить вражеский танк. По его словам, он запомнил его слабое место по компьютерной игре, передает 24 Канал.

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Это произошло под Авдеевкой

По словам членов экипажа БМП, это был только второй их общий выезд на поле боя. Командир отметил, что еще на учениях думал о том, что не хотел бы увидеть вражеский танк в прицеле. Такую технику врага экипаж увидел впервые. Расстояние до цели не превышало 150 метров.

Я вспомнил все: и куда бить танки, и как их бить. Я должен был остановить его любой ценой,

– вспомнил боец.

Слабым местом Т-90М было приборы видения, поэтому наш воин уничтожил их и фактически сделал технику "слепой". Экипаж танка был дезориентирован и не видел, куда двигаться. После этого вражеский Т-90 врезался в дерево, а его добили FPV-дроны.

Технику удалось уничтожить благодаря слаженной работе наших защитников на Авдеевском направлении.



Наши защитники вели прицельный огонь / Скриншот 24 Канала

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