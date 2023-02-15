Россия потеряла в Украине 8-ю часть боевых вертолетов и вынуждена менять тактику, – Forbes

Россия после года войны на Украине переходит на новую тактику. Это связано с тем, что Путин потерял на территории нашего государства восьмую часть своих боевых вертолетов.

По данным издания, наиболее уязвимыми к украинской ПВО, артиллерии и мобильным группам оказались именно российские Ка-52. Именно поэтому Москва сменила тактику.

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Что известно о потерях россиян в вертолетах

11 бригад и полков военно-воздушных сил России насчитывают ориентировочно: 100 Ка-52, 80 Ми-28 и 150 Ми-24. Они уцелели в тяжелой войне,

– говорится в сообщении.

По данным издания, эти 330 вертолетов, которые сейчас находятся на вооружении России, – это то, что осталось после того, как украинцы с февраля 2022 сбили по меньшей мере 30 Ка-52, 11 Ми-28 и 11 Ми-24.

"Это восьмая часть довоенных сил (России – 24 Канал)", – сообщило издание.

Какую тактику стали применять россияне на войне в Украине

Российские Ка-52, известные как "Аллигаторы", оказались наиболее уязвимыми. Причем не только в ПВО Украины, но и в артиллерию и мобильные группы, уничтожающие вражескую авиацию до ее взлета.

После этого россияне якобы начали использовать в одном полете несколько разных моделей вертолетов. Делают это для того, чтобы обеспечить так называемую дублирующую защиту от украинских ракет класса "земля – воздух".

В России заявляли, что их "смешанная" тактика боевых вылетов объясняется тем, что:

Ка-52 имеют защиту от ракет с лазерной и инфракрасной наводкой;

Ми-28 – от ракет с радиолокационной наводкой.

Мол, только работая в паре, эта авиация может прикрывать друг друга от широкого спектра управляемых ракет.