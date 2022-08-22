россияне потеряли более 1 тысячи офицеров – эти потери невозможно восполнить, – военный эксперт

российская армия несет значительные потери личного состава на войне против Украины. оккупанты, в частности, потеряли более 1 тысячи офицеров, которых некем заменить.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его мнению, россия не может быстрыми темпами подготовить личный состав.

Кстати россияне пробуют наступать по нескольким направлениям: где ВСУ отбивают атаки, а где бои продолжаются

Сколько офицеров потеряла россия

Нарожный отметил, что россияне огромными темпами теряют личный состав. По самым скромным оценкам, говорится о более чем 1 тысяче офицеров.

Тысяча офицеров – это огромная цифра. Это люди с высшим образованием, которые имеют какой-то опыт, где-то учились, проходили курсы, и они выпали из игры полностью,

– сказал военный эксперт.

Он отметил, что при таком количестве убитых еще по крайней мере 2 – 3 тысячи российских офицеров были ранены. И эти офицеры и солдаты не возьмутся прямо из воздуха.

Могут ли оккупанты восстановить потери

По мнению Нарожного, нет еще этого перелома в войне, но инициатива на нашей стороне. ВСУ близки к перелому, он может состояться примерно через месяц, может, два. Речь идет о качественном переломе, когда украинские защитники уже перемототят критическое количество российских солдат и офицеров.

По словам эксперта, у нас тоже эта проблема есть. И сегодня Валерий Залужный озвучил очень жесткую для нас цифру по поводу погибших военных.

Но, во-первых, у нас есть примерно 300-400 тысяч человек, которые воевали с 2014 года или проходили срочную службу. Нас поддерживают страны НАТО, то есть наши новобранцы, солдаты и офицеры ездят учиться в Великобританию, Канаду, США, Германию,

– отметил он.

То есть, заметил военный эксперт, наших бойцов обучают солдаты и офицеры с боевым опытом, которые воевали в Ираке, Афганистане и других странах, где были страны НАТО.

Что же касается россиян, то, по его мнению, они не могут быстрыми темпами подготовить свой личный состав.

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"У нас очень берегут личный состав"

Нарожный считает, что данные Генштаба ВСУ о 45 тысячах убитых оккупантов – это оптимистическая цифра. Более реальны цифры, которые предоставляет ЦРУ и британская разведка, а это примерно 25 - 30 тысяч.

Это ближе к истине. Какая реальная цифра – сказать трудно,

– заявил военный эксперт.

Что касается наших потерь, то, отметил Нарожный, наши защитники находятся на своей земле, гораздо лучше ее знают, их поддерживают партизаны и местное население.

К тому же, добавил он, мы всегда находимся в оборонной позиции. Если нужно отступать, ВСУ не стоят насмерть на определенных позициях, чтобы не оставлять там тысячу наших солдат. У нас очень сильно берегут личный состав и не бросают в бой, прямо в мясорубку.

Потери россии на войне против Украины: что известно

российская армия несет серьезные потери на войне в Украине. Наши защитники уже ликвидировали 45 400 оккупантов и немало вражеской техники.

В Министерстве обороны США указывают на тот факт, что среди погибших около тысячи лейтенантов и капитанов. А также сотни полковников и немало генералов.

В Генштабе Вооруженных Сил Украины отметили, что с начала вооруженной агрессии оккупанты потеряли уже более двух авиационных эскадрильи, а это более 24 самолетов такого типа.

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