Россия потерпела военное поражение: у Путина остался последний шанс

Война между Россией и Украиной все больше становится похожей на советско-финскую войну 1939-40 годов.

Заняв быстро незначительные приграничные территории, войска страны агрессора остановились из-за мужественного сопротивления защищающейся стороны.

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Путин потерпел поражение

Первоначальная риторика агрессора изменилась на этот раз еще быстрее, чем 82 года назад. И тогда в Москве заявляли, что буржуазное правительство Финляндии бежало в неизвестном направлении, и теперь г-н Путин призвал военных не подчиняться "правительству фашистов и наркоманов" и сложить оружие.

Но в конце концов Сталину и Молотову пришлось вести переговоры именно с тем самым "буржуазным правительством", которое, как оказалось, никуда не бежало. И ныне цель свержения законно избранного правительства забыта Кремлем и МИД ведет переговоры с министром иностранных дел Украины г-ном Кулебой в Анталье и объявляет устами г-жи Захаровой, что "цель свержения правительства в Киеве" не ставится.

Все это – явные свидетельства военной неудачи г-на Путина. Войти победоносно в Харьков, Киев, Одессу, Мариуполь, встречаемому ликующими украинцами г-ну Путину не получилось. Русские войска приветствуют не хлебом-солью, а напалмовым огнем.

Люди, вчера еще мирные жители, или берут в руки оружие, чтобы защитить свою землю, или, если на это у них нет умения и сил, уходят на запад Украины и дальше в страны НАТО, бросают свои, порой уже сожженные "освободителями" дома, и предпочитают горькое беженство "братским" объятиям. Число беженцев из Украины в Европе приближается к трем миллионам и может достичь семи миллионов – 18 – 20% населения страны.

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Зеленский остается на месте

Но, как и Карл-Густав Маннергейм в Финляндии в 1939 году, президент Владимир Зеленский не покинул Украины в этот трагический час. Он продолжает управлять страной, ежедневно ведет переговоры с лидерами государств мира, обращается к народу Украины, вдохновляя его на сопротивление. Этот скромный и сугубо гражданский человек стал персональным символом несгибаемого мужества страны, которая на свободных выборах избрала его своим президентом.

Украинские войска, по оценкам специалистов НАТО, воюют упорно и умело. Украинские штабисты сохранили управления войсками и окружить сколь-либо значительные войсковые соединения украинской армии за две недели не удалось.

Германский блицкриг, успешно проведенный летом 1941 года в западной части СССР вермахтом, не удалось воспроизвести в феврале – марте 2022 года на земле той же Украины. Военные специалисты (я тут не специалист) с удивлением отмечают низкую боеспособность российской армии. Так же было и в 1939-40 годах во время советско-финской войны. "Красная армия", как оказалось, далеко не сильнее всех "от тайги до Британских морей", даже не сильнее маленькой армии "буржуазно-кулацкой" Финляндии.

При этом, как и в случае советско-финской войны, помощь Украине все время возрастает, а России, в отличие от СССР, приходится вести военные действия в одиночку, при осуждении ее действий практически всем мировым сообществом, что показало голосование резолюции 11/1 Генеральной Ассамблеи ООН от 2 марта 2022 года.

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Санкции

На Россию обрушились беспрецедентные санкции, которые стремительно доламывают нашу экономику и финансовую систему, ведя страну в самом ближайшем будущем к дефолту. Мировые лидеры, и президент Байден, и премьер-министр Джонсон, и канцлер Шольц лично обвиняют г-на Путина в развязывании войны и называют его действия в Украине "неслыханным преднамеренным злодейством".

Мир отвернулся от России. Сотни иностранных компаний уходят из России, оставляя безработными сотни тысяч, если не миллионы наших сограждан. Британские докеры отказываются разгружать наши танкеры, говоря, что не желают касаться кровавой нефти.

Правительства Запада более осторожны, чем общество, но они, как и в 1939-40 годах вынуждены следовать за своими гражданами. Партии у власти и оппозиция повсюду соревнуются в антироссийской риторике. Общественное мнение большинства стран мира потеряно для России на долгие годы.

Таковы итоги двух первых недель войны. Российский "глубинный народ" еще не сознает поражения России, еще пишет букву "Z" на дверцах своих иномарок, но уже ощущает, что "что-то пошло не так". Осознание наверняка придет в самое ближайшее время, несмотря на усилия официальной телепропаганды. Кстати, эта пропаганда становится все более неубедительной и вялой. Ясно видно, что сами еще недавно бравые телеведущие убиты происходящим, в том числе и лично на них обрушившимися санкциями.

Образованный слой и околовластная элита сознают уже все. Они сознают неудачу этой войны, а многие – и неудачу всего почти долгого правления г-на Путина. С тех слов о распаде СССР как величайшей геополитической трагедии ХХ века, сказанных в 2004 году, до сражений в Украине февраля – марта 2022, протянулась нить. Но она грозит лопнуть в любой момент. Политика "собирания земель" и возрождения "Великой России – СССР" теперь и именно теперь потерпела полный крах на полях Украины, обанкротилась вчистую.

Г-н Путин, потерпев поражение и ныне в Украине, и в своей многолетней политике большевицко-чекистского реконструкторства, должен, безусловно, подать в отставку. Россия не может управляться политиком-банкротом. Эксперимент с выстраиванием "властной вертикали", с подменой демократии единовластием завершился не расцветом страны, а страшной неудачей.

Добровольное сложение с себя полномочий главы государства – последний, пожалуй, шанс, проявить Владимиру Путину личное мужество. Так поступил диктатор Аргентины после провала Фолклендской авантюры. Эта отставка откроет для нашей страны путь к трудному и долгому восстановлению нормальной жизни, примирению с Украиной и всем миром.

Развязки, даже подобной мартовскому 1940 года Московскому договору между Финляндией и СССР, на этот раз не получится. Вот тут сходство заканчивается. Соотношение международных сил сейчас намного хуже для России, чем для СССР в 1940-м.

Дальнейшая война с Украиной военно-технически еще возможна для Кремля, но с каждым новым днем гуманитарные, экономические и политические издержки этой войны будут возрастать для России в геометрической прогрессии. И перспективы добровольного ухода зачинателя этой, неслыханной в XXI веке кровавой авантюры, будут замещаться все более страшными сценариями, осуществления которых, видит Бог, не хотелось бы.

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