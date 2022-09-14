Россия с 2014 года потратила более 300 миллионов долларов для влияния на выборы за границей, – СМИ

С 2014 года россия тайно потратила более 300 миллионов долларов в более чем 20 странах мира, чтобы повлиять на внутриполитические процессы. Россияне делали щедрые подарки и выплаты наличными или в криптовалюте.

Об этом говорится в сообщении CNN со ссылкой на чиновника администрации Джо Байдена, владеющего соответствующими данными разведслужб. Россия пыталась повлиять на политиков и других официальных лиц за границей.

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США поделились данными с государствами, против которых были направлены действия россии

В сообщении говорится, что разведка установила, что россия за этот период тайно перечислила более 300 миллионов долларов и "планировала перечислить еще сотни миллионов иностранным политическим партиям, чиновникам и политикам в более чем двух десятках стран на четырех континентах".

Источник CNN добавил, что не все случаи денежных переводов были обнаружены.

Американское чиновник объяснил, что таким образом кремль пытался усилить конкретные партии и взорвать демократию в тех или иных странах. По его словам, США поделились этими данными с государствами, против которых были направлены ответные действия со стороны россии.

Представитель администрации Байдена сказал, что попытка россии влиять на внутриполитическую ситуацию в других странах является "глобальным явлением, которое требует скоординированных действий". Чиновник подчеркнул, что партии, которые принимают деньги от россии, будут разоблачены.

Российское скрытое политическое влияние представляет серьезную проблему для США,

– заявил представитель администрации США.

CNN сообщает, что госсекретарь Энтони Блинкен разослал выводы разведывательного сообщества посольствам по всему миру.

Такое вмешательство было задокументировано в балканских странах – Боснии и Герцеговине, Черногории и Албании.

"Россия имеет двойную выгоду от скрытого политического финансирования: влияние на получающих деньги лиц и партии и увеличение вероятности того, что эти партии лучше проведут избирательные кампании. Скрытые отношения между этими партиями и их российскими благотворителями подрывают целостность демократических институтов и веру общественности в них", – подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь раскрыл, как россия вмешивается во внутриполитические процессы в других странах. Речь идет о щедрых подарках, выплатах наличными или в криптовалюте, движении средств через подставные компании и аналитические центры, а также использовании счетов и ресурсов посольств россии.

В США не раскрывают, сколько россия потратила в Украине

Издание Associated Press также сообщило, что Госдепартамент США обнародовал дипломатическую телеграмму, которая была отправлена ​​в понедельник во многие посольства и консульства США за рубежом.

В телеграмме не называются конкретные российские цели, но говорится, что США предоставляют секретную информацию отдельным странам по этому поводу. Высокопоставленное должностное лицо администрации отказалось сообщить, сколько денег, как считается, россия потратила в Украине.

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