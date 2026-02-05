Российский обстрел повредил Аллею памяти погибших в Сумах: болезненные фото
- Российский обстрел повредил Аллею памяти погибших защитников в Сумах.
- Журналисты пишут о повреждении конструкций Аллеи.
Сумы постоянно страдают от вражеских обстрелов. Один из них повредил Аллею памяти погибших защитников и защитниц.
Об этом сообщает Суспильное. Журналисты показали фото, как выглядит Аллея после обстрела.
Как выглядит Аллея памяти погибших в Сумах после обстрела?
Аллея в Сумах появилась в 2025 году. В ночь на 5 февраля ее повредил российский обстрел.
Видно, что кое-где вырваны портреты, разбросаны цветы. Медийщики заметили, что повреждены конструкции Аллеи.
Россия повредила Аллею памяти погибших защитников в Сумах / Фото Суспильное
Ночью по Сумам было два попадания, также в 2:30 дрон типа "Герань-2" попал во двор многоквартирного дома. Выбито более 50 окон в многоэтажке, 11 автомобилей повреждены.
Какая ситуация на Сумщине сейчас?
В течение предыдущих суток россияне били по 38 населенным пунктам Сумщины. В целом ранены 8 человек, в больнице умер мужчина.
В Шосткинском районе под обстрел попала железная дорога, ранена дежурная по станции. Повреждены здания железной дороги и тепловоз. Также враг обстрелял "Вагон несокрушимости", созданный для обогрева. Люди были в укрытии.
В самих Сумах повреждены три многоэтажки. В области оккупанты разрушили несколько инфраструктурных объектов.
Важно, что россияне не только обстреливают Сумщину, но и пытаются штурмовать границу. Наибольшая активность оккупантов – в Хотинской и Юнаковской общинах. В направлении поселка Варачино, по словам Андрея Демченко, враг продвинуться не может и несет потери.