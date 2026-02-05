Российский обстрел повредил Аллею памяти погибших в Сумах: болезненные фото

Сумы постоянно страдают от вражеских обстрелов. Один из них повредил Аллею памяти погибших защитников и защитниц.

Об этом сообщает Суспильное. Журналисты показали фото, как выглядит Аллея после обстрела.

Как выглядит Аллея памяти погибших в Сумах после обстрела?

Аллея в Сумах появилась в 2025 году. В ночь на 5 февраля ее повредил российский обстрел.

Видно, что кое-где вырваны портреты, разбросаны цветы. Медийщики заметили, что повреждены конструкции Аллеи.

Россия повредила Аллею памяти погибших защитников в Сумах / Фото Суспильное

Ночью по Сумам было два попадания, также в 2:30 дрон типа "Герань-2" попал во двор многоквартирного дома. Выбито более 50 окон в многоэтажке, 11 автомобилей повреждены.

Какая ситуация на Сумщине сейчас?