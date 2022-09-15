Россия повсюду оставляет после себя смерть, – Зеленский отреагировал на жуткую находку у Изюма

На деоккупированных территориях Харьковщины начинают открываться очередные зверства россиян. Об этом в своем обращении вечером 15 сентября упомянул и президент Владимир Зеленский.

Возле освобожденного Изюма обнаружили жуткую находку. Президент отметил, что россия повсюду оставляет после себя смерть, передает 24 канал.

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Массовое захоронение в Харьковской области

Зеленский вспомнил о том, что в Изюме Харьковской области нашли массовое захоронение людей. Он отметил, что необходимые процессуальные действия там уже начались.

Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит, и к чему привела российская оккупация. Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм... Россия всюду оставляет после себя смерть. И должна за это отвечать,

– заверил президент.

По его словам, больше четкой и проверенной информации должно быть 16 сентября. Тогда же в Изюме будут журналисты – украинские и международные.

Президент настаивает, что мир должен привлечь россию к реальной ответственности за эту войну. Украина сделает все для этого.

Зеленский о важности ПВО для Украины

Во время обращения 15 сентября президент затронул еще одну важную тему – военная помощь для Украины. В частности, речь идет о системах ПВО для нашей защиты.

Он рассказывал, что оккупанты с начала полномасштабной войны обстреливают украинские города, в частности, объекты критической инфраструктуры. Если Украине не предоставят ПВО, оккупанты и дальше будут провоцировать глобальные кризисы.

Полное обращение президента: смотрите видео