Такое мнение 24 каналу высказал российский публицист Андрей Пионтковский. Ранее сообщалось, что "мощный" флот России не может высунуть нос в Черное море.
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Россия повторяет территорию орды
Пионтковский рассказал, что огромная территория России вместе со всем постсоветским пространством, в частности в Средней Азии – это повторение территории орды Чингисхана, кроме Китая. Однако Китай всегда отличался в этой империи, потому что был культурно богаче, и просто перемолол в себе этих монголов. Московия же стала преемницей Золотой Орды, когда хан Иван III переехал из Сарая в Москву.
Это абсолютно последовательная цивилизационная линия. Происходящее сейчас – это финальная стадия борьбы между ордой и Великим Княжеством Литовским за то, кто будет хозяином на Востоке Европы. Путин всегда говорит, что мы один народ, но этот народ разделился в XIII веке,
– отметил российский публицист.
Пионтковский заметил, как Россия в точности повторяет территорию орды Чингисхана: смотрите видео
Два разных мира
Он продолжил, что тогда и образовались два политически разных народа, один из которых проживал в Великом Княжестве Литовском, а другой – в Золотой Орде. Интересно то, что тогда в один период образовались два исторически важных документа, определивших политическую борьбу на век вперед:
- "Яса" Чингисхана – сборник законов;
- "Хартия вольностей" английских баронов.
"Борьба между "Яссой" и "Хартией вольностей" трансформировалась в борьбу между Московией и Великим Княжеством Литовским. Эта борьба продолжается. До XVI века не было понятно, какое государство станет ведущим на Востоке Европы. Сейчас Украина берет реванш за свое поражение в XVI веке ", – заметил Пионтковский.
Новости России: последние события
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