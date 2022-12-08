Таку думку 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський. Раніше повідомлялось про те, що "могутній" флот Росії не може висунути носа в Чорне море.
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Росія повторює територію орди
Піонтковський розповів, що величезна територія Росії, разом з усім пострадянським простором, зокрема в Середній Азії – це повторення території орди Чингісхана, крім Китаю. Однак Китай завжди вирізнявся в цій імперії, бо був культурно багатшим, і просто перемолов у собі цих монголів. Московія ж стала наступницею Золотої Орди, коли хан Іван ІІІ переїхав з Сарая в Москву.
Це абсолютно послідовна цивілізаційна лінія. Те, що відбувається зараз – це фінальна стадія боротьби між ордою і Великим Князівством Литовським, за те, хто буде господарем на Сході Європи. Путін завжди говорить, що ми один народ, але цей народ розділився у ХІІІ столітті,
– зазначив російський публіцист.
Піонтковський зауважив, як Росія в точності повторює територію орди Чингісхана: дивіться відео
Два різних світи
Він продовжив, що тоді й утворились два політично різних народи, один з яких проживав у Великому Князівстві Литовському, а інший – в Золотій Орді. Цікаво те, що тоді в один період утворились два історично важливих документи, які визначили політичну боротьбу на століття вперед:
- "Яса" Чингісхана – збірка законів;
- "Хартія вольностей" англійських баронів.
"Боротьба між "Ясою" і "Хартією вольностей" трансформувалась у боротьбу між Московією і Великим Князівством Литовським. Ця боротьба триває. До XVI століття не було зрозуміло, яка держава стане провідною на Сході Європи. Зараз Україна бере реванш за свою поразку в XVI столітті", – зауважив Піонтковський.
Новини Росії: останні події
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- Китайські бренди заполонили майже третину автомобільного ринку Росії. Ця галузь більше, ніж будь-яка інша, демонструє зростання присутності Китаю у країні-агресорці після виходу звідти західних компаній.