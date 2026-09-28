Россия объявила вознаграждение в размере 20 миллионов долларов "за голову" командира СБС "Мадяра"

Российские спецслужбы через криминальный мир начали масштабную охоту на командующего украинскими силами беспилотных систем Роберта Бровди. За информацию, которая поможет найти и ликвидировать военного, враг предлагает огромное денежное вознаграждение.

Как отмечают журналисты The Wall Street Journal, оккупанты обещают выплатить 20 миллионов долларов за Роберта Бровди, более известного как "Мадяр". Кремль привлек для этого постсоветские криминальные сети, поскольку считает командующего Силами беспилотных систем одной из главных целей для ликвидации. Кроме того, российские суды уже успели заочно приговорить украинского защитника к десяткам лет тюрьмы по сфабрикованным обвинениям.

Почему Россия охотится на Мадяра и как его скрывают?

Из-за такой серьезной угрозы жизни Роберт Бровди и его подчиненные вынуждены соблюдать максимальную конспирацию. Американские репортеры рассказали, что перед поездкой в секретный командный пункт на юго-востоке Украины их заставили перевести телефоны в авиарежим.

После этого гаджеты спрятали в специальные чехлы Фарадея, которые полностью блокируют любые сигналы, а прессу везли в автомобилях с наглухо затонированными окнами.

Сам военный объясняет такое пристальное внимание врага колоссальными потерями российской армии от украинских дронов. По его подсчетам, Силы беспилотных систем составляют лишь небольшую часть от общей численности армии, но именно они обеспечивают около трети всех потерь оккупантов за прошлый год.

В то же время подразделение также платит высокую цену за эту войну. С начала полномасштабного вторжения погибли 79 бойцов подразделения "Птицы Мадяра", чьи имена теперь высечены на стене командного центра. В день общения с прессой украинские операторы уничтожили или ранили 656 захватчиков за каждого своего павшего соратника.

Я не считаю, что этот курс обмена достаточно хорош, почему,

– отметил командующий Силами беспилотных систем.

Напомним, что российские спецслужбы постоянно ищут наводчиков и шпионов внутри нашей страны для нанесения ударов по военным объектам. Как уже сообщалось на нашем сайте, недавно суд отправил за решетку агента ФСБ, который корректировал массированные обстрелы Хмельницкой области и снимал последствия ударов на камеру смартфона.