Як зазначають журналісти The Wall Street Journal, окупанти обіцяють виплатити 20 мільйонів доларів за Роберта Бровді, більш відомого як "Мадяр". Кремль залучив для цього пострадянські кримінальні мережі, оскільки вважає командувача Сил безпілотних систем однією з головних цілей для ліквідації. Крім того, російські суди вже встигли заочно засудити українського захисника до десятків років тюрми за сфабрикованими звинуваченнями.

Чому Росія полює на Мадяра та як його ховають?

Через таку серйозну загрозу життю Роберт Бровді та його підлеглі змушені дотримуватися максимальної конспірації. Американські репортери розповіли, що перед поїздкою до секретного командного пункту на південному сході України їх змусили перевести телефони в авіарежим.

Після цього гаджети сховали у спеціальні чохли Фарадея, які повністю блокують будь-які сигнали, а везли пресу в автомобілях із наглухо затонованими вікнами.

Сам військовий пояснює таку пильну увагу ворога колосальними втратами російської армії від українських дронів. За його підрахунками, Сили безпілотних систем складають лише невелику частину від загальної чисельності армії, але саме вони забезпечують близько третини всіх втрат окупантів за минулий рік.

Водночас підрозділ також платить високу ціну за цю війну. Від початку повномасштабного вторгнення загинули 79 бійців підрозділу "Птахи Мадяра", чиї імена тепер викарбувані на стіні командного центру. У день спілкування з пресою українські оператори ліквідували або поранили 656 загарбників за кожного свого полеглого побратима.

Я не вважаю, що цей курс обміну достатньо хороший,

– зазначив командувач Сил безпілотних систем.

Нагадаємо, що російські спецслужби постійно шукають навідників і шпигунів всередині нашої країни для ударів по військових об'єктах. Як вже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно суд відправив за ґрати агента ФСБ, який коригував масовані обстріли Хмельниччини та знімав наслідки прильотів на камеру смартфона.