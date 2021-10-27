Россия предлагает Молдове дешевый газ в обмен на ослабление связей с ЕС, – СМИ

"Газпром" предложил Молдове новое газовое соглашение, по которому газ будет по значительно меньшей цене. В обмен на скидку Россия хочет, чтобы Молдова ослабила свои связи с Евросоюзом.

Российский "Газпром" предложил Молдове скорректировать соглашение о свободной торговле с ЕС. По крайней мере, такую ​​информацию обнародовали иностранные СМИ.

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"Газ в обмен на реформы"

Россия предложила Молдове отложить согласованные реформы энергетического рынка. Их молдавское правительство согласовало с Брюсселем.

"Газпром" сказал, что снизит цену, если страна будет готова внести поправки в свое соглашение о беспошлинной торговле с ЕС. Он также хотел, чтобы Молдова отложила имплементацию правил ЕС, которые требуют либерализации газовых рынков и усиления конкуренции,

– цитирует источники СМИ.

Кремль рассматривает переговоры по газу как часть более широкого политического влияния на Молдову. Как известно, оно ослабло, когда к власти пришла проевропейский президент Майя Санду.

Аналитики в сфере энергетики предполагают, что Россия использует позицию "Газпрома" как единственного поставщика в Молдову, чтобы оказывать давление на правительство страны.

Власти Молдовы встретятся с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге 27 октября.

В России отрицают

Ранее Россия предложила скидку в 25% при возвращении Молдовой долга в размере примерно 700 миллионов долларов в течение 3 лет. Кишинев готов был согласиться на это при снижении цены на 50%.

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что написанное Financial Times – неправда. Мол, не может быть никаких политических предпосылок для снижения цены Молдове.

Никаких политических условий при переговорах России и Молдовы о поставках газа нет и быть не может, это исключительно коммерческие вопросы.

– сказал Песков.

Такое же заявление в отношении распространенной информации дала и компания "Газпром".

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