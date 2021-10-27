Россия предлагает Молдове дешевый газ в обмен на ослабление связей с ЕС, – СМИ
Источник:Financial Times
"Газпром" предложил Молдове новое газовое соглашение, по которому газ будет по значительно меньшей цене. В обмен на скидку Россия хочет, чтобы Молдова ослабила свои связи с Евросоюзом.
Российский "Газпром" предложил Молдове скорректировать соглашение о свободной торговле с ЕС. По крайней мере, такую информацию обнародовали иностранные СМИ.
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"Газ в обмен на реформы"
Россия предложила Молдове отложить согласованные реформы энергетического рынка. Их молдавское правительство согласовало с Брюсселем.
"Газпром" сказал, что снизит цену, если страна будет готова внести поправки в свое соглашение о беспошлинной торговле с ЕС. Он также хотел, чтобы Молдова отложила имплементацию правил ЕС, которые требуют либерализации газовых рынков и усиления конкуренции,
– цитирует источники СМИ.
Кремль рассматривает переговоры по газу как часть более широкого политического влияния на Молдову. Как известно, оно ослабло, когда к власти пришла проевропейский президент Майя Санду.
Аналитики в сфере энергетики предполагают, что Россия использует позицию "Газпрома" как единственного поставщика в Молдову, чтобы оказывать давление на правительство страны.
Власти Молдовы встретятся с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге 27 октября.Напомним. Ранее Россия предложила скидку в 25% при возвращении Молдовой долга в размере примерно 700 миллионов долларов в течение 3 лет. Кишинев готов был согласиться на это при снижении цены на 50%.
В России отрицают
Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что написанное Financial Times – неправда. Мол, не может быть никаких политических предпосылок для снижения цены Молдове.
Никаких политических условий при переговорах России и Молдовы о поставках газа нет и быть не может, это исключительно коммерческие вопросы.
– сказал Песков.
Такое же заявление в отношении распространенной информации дала и компания "Газпром".
Газовый кризис в Молдове
- Россия установила заоблачную цену на топливо для Молдовы в 790 долларов за тысячу кубометров. Раньше оно стоило 220–230 долларов.
- 30 сентября закончился действующий договор Молдовы с российской компанией "Газпром" по поставкам голубого топлива.
- Премьер и президент Молдовы отказались участвовать в переговорах с "Газпромом" касательно нового контракта.
- 22 октября парламент Молдовы ввел в стране режим чрезвычайного положения до 20 ноября. Все из-за дефицита природного газа.
- Украина, чтобы помочь, согласилась продать соседнему государству 700 миллионов кубов газа. Ранее Украина уже одалживала Молдове 16 миллионов кубов.