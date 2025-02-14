Пока Дональд Трамп причиной полномасштабной войны называет обещание Байдена о вступлении Украины в НАТО, в Кремле своими заявлениями в очередной раз доказывают, что именно уничтожение украинского государства является главной целью российской агрессии , передает 24 Канал.

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В Москве снова "делят" Украину

Так, на круглом столе Российского исторического общества глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал Украину "государством, которое не состоялось". Чиновник заявил, что она неизбежно распадется, и предложил заранее определиться, какие ее территории к какой из сопредельных стран должны отойти "с исторической точки зрения".

По словам Нарышкина, "наиболее последовательно" на территории современной Украины претендует Польша. "Сейчас она присматривается ко Львову, и в целом небезосновательно", – цинично заметил глава российского СВР.

Напомним, что Нарышкин уже делал подобное заявление недавно. Он говорил, что Россия должна с другими странами обсудить "исторические права" на украинские земли. Среди участников этой "дискуссии" приспешник Кремля назвал Польшу, Венгрию и Словакию.