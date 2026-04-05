Россия предоставила Ирану спутниковые разведданные об энергосистеме Израиля, – Зеленский
- Россия передала Ирану спутниковые разведданные об энергосистеме Израиля, включающие информацию о 50-53 гражданских объектах.
- Эти данные помогают Ирану наносить более точные удары, применяя российский опыт, приобретенный в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия предоставила Ирану спутниковые фото энергетической системы Израиля. Это помогает Ирану корректировать свои удары.
Об этом Зеленский рассказал в интервью Associated Press.
Какие данные Россия передала Ирану?
Иран получил от России спутниковые разведданные об энергосистеме Израиля. В целом речь идет о 50-53 гражданских объектах.
Это помогает Ирану наносить более точные удары.
Это напоминает жизнь украинцев во время обстрелов со стороны России, когда они бьют по нашей электросети или системах водоснабжения,
– добавил президент.
Россия, по словам Зеленского, передает Ирану свой опыт, приобретенный в Украине.
Россия получает прибыль из-за войны в Персидском заливе
Рост цен на нефть из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива подыгрывает Москве, увеличивая доходы от нефти и усиливая способность России поддерживать войну.
Зеленский отметил, что кроме роста цен на нефть, Россия получает выгоду еще и от отмены санкций.