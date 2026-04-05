24 Канал Новости Украины Россия предоставила Ирану спутниковые разведданные об энергосистеме Израиля, – Зеленский
5 апреля, 12:23
Обновлено - 12:42, 5 апреля

Россия предоставила Ирану спутниковые разведданные об энергосистеме Израиля, – Зеленский

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Россия передала Ирану спутниковые разведданные об энергосистеме Израиля, включающие информацию о 50-53 гражданских объектах.
  • Эти данные помогают Ирану наносить более точные удары, применяя российский опыт, приобретенный в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия предоставила Ирану спутниковые фото энергетической системы Израиля. Это помогает Ирану корректировать свои удары.

Об этом Зеленский рассказал в интервью Associated Press.

Смотрите также Иран атаковал дронами штаб-квартиру нефтяной компании Кувейта и министерство нефти страны

Какие данные Россия передала Ирану?

Иран получил от России спутниковые разведданные об энергосистеме Израиля. В целом речь идет о 50-53 гражданских объектах.

Это помогает Ирану наносить более точные удары.

Это напоминает жизнь украинцев во время обстрелов со стороны России, когда они бьют по нашей электросети или системах водоснабжения, 
– добавил президент.

Россия, по словам Зеленского, передает Ирану свой опыт, приобретенный в Украине.

Россия получает прибыль из-за войны в Персидском заливе

  • Рост цен на нефть из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива подыгрывает Москве, увеличивая доходы от нефти и усиливая способность России поддерживать войну.

  • Зеленский отметил, что кроме роста цен на нефть, Россия получает выгоду еще и от отмены санкций.