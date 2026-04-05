Россия предоставила Ирану спутниковые разведданные об энергосистеме Израиля, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия предоставила Ирану спутниковые фото энергетической системы Израиля. Это помогает Ирану корректировать свои удары.

Об этом Зеленский рассказал в интервью Associated Press.

Какие данные Россия передала Ирану?

Иран получил от России спутниковые разведданные об энергосистеме Израиля. В целом речь идет о 50-53 гражданских объектах.

Это помогает Ирану наносить более точные удары.

Это напоминает жизнь украинцев во время обстрелов со стороны России, когда они бьют по нашей электросети или системах водоснабжения,

– добавил президент.

Россия, по словам Зеленского, передает Ирану свой опыт, приобретенный в Украине.

Россия получает прибыль из-за войны в Персидском заливе