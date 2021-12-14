Россия предупредила ЕС об ответе на санкции в отношении "вагнеровцев"

В российском МИДе пригрозили Евросоюзу ответом за санкции против ЧВК Вагнера. Говорят, что эта компания вроде бы не подконтрольна власти.

Официальная представительница МИД Мария Захарова утверждает, что независимые государства уполномочены самостоятельно налаживать взаимодействие с внешними партнерами.

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Москва говорит о "незаконных" санкциях

Захарова назвала ограничения Евросоюза незаконными. Она убеждает, мол, это ставит под сомнение суверенное право государств-членов ООН выстраивать независимую внутреннюю и внешнюю политику.

Дипломатка обвинила ЕС в "двойных стандартах", а также призвала не вмешиваться в дела других стран.

Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС,

– сказала Захарова.

Что известно о санкциях ЕС против вагнеровцев

В ЕС 13 декабря официально утвердили санкции против частной военной компании "Вагнера". Под ограничения попали 6 вагнеровцев, которые принимали участие в конфликтах в Украине, Сирии и Ливии.

В санкционный список внесли тех, кто воевал на Донбассе за боевиков. Это Дмитрий Уткин, Денис Харитонов и Сергей Щербаков.

Санкции ввели в соответствии с глобальным санкционным перечнем ЕС о нарушении прав человека. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что действия наемников, особенно в африканских странах, привели к росту потока беженцев в Европе.

О том, как ЕС вводил санкции против ЧВК "Вагнера" в "Теории заговора":