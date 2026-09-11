Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

К чему готовятся в России?

Основанием для заявленных изменений стало новое программное интервью лидера правящей политической силы от 10 сентября. В своем выступлении российский чиновник сформулировал обязательство партии поддерживать длительную агрессию и закрепил провоенную позицию как составную часть неформальной государственной идеологии.

По данным аналитиков, в Кремле планируют сохранить постоянную готовность общества к войне даже после завершения активных боевых действий в Украине. Военная промышленность России должна полностью переключиться на накопление вооружения для противостояния НАТО и США в Тихоокеанском регионе.

Финансовое бремя этой политики полностью возложат на российских граждан за счет роста налогов и вмешательства государства в частный сектор. Чиновники уже готовят нормативную базу для потенциальной национализации частных предприятий, оправдывая это угрозами национальной безопасности.

В то же время в заявлениях руководства России отрицаются намерения провести новую волну мобилизации. Однако в ISW отмечают, что Кремль активно готовит необходимые условия для массового призыва сразу после сентябрьских выборов в Государственную Думу.

Формирование новой Компартии и милитаризация молодежи

Озвученные тезисы стали прямым продолжением решения Владимира Путина, который ранее объявил "Единую Россию" партией войны. Политическая сила получает монопольные функции по выполнению идеологических задач режима и подавлению любого инакомыслия.

Позиция "Единой России" как единственного исполнителя политики Путина, защищающей Россию от якобы враждебного глобального окружения, схожа с ролью, которую Коммунистическая партия играла в Советском Союзе,

– отмечают эксперты ISW.

Систематическая милитаризация россиян охватывает образовательные программы для молодежи и специальную систему "Время героев". Она служит кадровым трамплином для участников вторжения, которых назначают на руководящие должности в регионах России и на оккупированных украинских территориях.

Напомним, на фоне сообщений о возможной новой волне мобилизации в России Владимир Путин назвал такие утверждения "информационной атакой" и опроверг подготовку к мобилизации. В то же время украинская разведка сообщала, что Россия разрабатывает планы дополнительного призыва в 2026–2027 годах – по 300 тысяч человек ежегодно из-за роста потерь на фронте и замедления набора контрактников.