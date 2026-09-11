Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

До чого готуються в Росії?

Підґрунтям для задекларованих змін стало нове програмне інтерв'ю очільника владної політсили від 10 вересня. У своєму виступі російський посадовець сформулював зобов'язання партії підтримувати тривалу агресію та закріпив провоєнну позицію як складник неформальної державної ідеології.

За даними аналітиків, у Кремлі планують зберегти постійну готовність суспільства до війни навіть після завершення активних бойових дій в Україні. Воєнна промисловість Росії має повністю перемкнутися на накопичення озброєння для протистояння НАТО та США в Тихоокеанському регіоні.

Фінансовий тягар цієї політики повністю покладуть на російських громадян через зростання податків і втручання держави у приватний сектор. Посадовці вже готують нормативну базу для потенційної націоналізації приватних підприємств, виправдовуючи це загрозами національній безпеці.

Водночас у промовах керівництва Росії заперечують наміри проведення нової хвилі мобілізації. Проте в ISW наголошують, що Кремль активно готує необхідні умови для масового призову одразу після вересневих виборів до Державної Думи.

Формування нової Компартії та мілітаризація молоді

Озвучені тези стали прямим продовженням рішення Володимира Путіна, який раніше оголосив "Єдину Росію" партією війни. Політсила отримує монопольні функції з виконання ідеологічних завдань режиму та придушення будь-якого інакомислення.

Позиція "Єдиної Росії" як єдиного виконавця політики Путіна, що захищає Росію від нібито ворожого глобального оточення, подібна до ролі, яку Комуністична партія відігравала в Радянському Союзі,

– зазначають експерти ISW.

Систематична мілітаризація росіян охоплює освітні програми для молоді та спеціальну систему "Час героїв". Вона слугує кадровим трампліном для учасників вторгнення, яких призначають на керівні посади в регіонах Росії та на окупованих українських територіях.

Нагадаємо, на тлі повідомлень про можливу нову хвилю мобілізації в Росії Володимир Путін назвав такі твердження "інформаційною атакою" та заперечив підготовку мобілізації. Водночас українська розвідка повідомляла, що Росія опрацьовує плани додаткового призову у 2026 – 2027 роках – по 300 тисяч осіб щороку через зростання втрат на фронті та уповільнення набору контрактників.