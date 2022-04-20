Россия превратилась в 140 миллионов наполеонов в одной стране
Источник:фейсбук Олеси Яхно
Палата наполеонов. Универсальная внутренняя отмазка для представителя "глубинного народа", чтобы и дальше находиться в своей палате и верить в Z – что российская армия воюет не с Украиной, а с "бандерами" и "нацистами".
Кремль спрятал неизлечимую болезнь общества за ложью
Это как психологический прием для воинов, применяемый еще с давних времен – чтобы они всегда были в масках.
Интересно Путин закончится в один момент: что для этого нужно
Если ты в маске, то безлик и способен на все поступки. Вот и российское стадо вдохновенно снисходительно смотрит на войну России против Украины как на войну с "нацистами" и "бандеровцами". Очень удобно.
Все население России превратили в наполеонов из палаты №6 культом Путина / Фото "Детектор медиа"
Хотя им не мешало бы взглянуть на себя самих и найти свою унификацию. Это не наполеон в палате номер 6 (т.е. не единичный случай). Это более 140 миллионов наполеонов в одной стране.
Важное – Фейгин объяснил, как сейчас у Путина относятся к своим провалам в Украине: смотрите видео